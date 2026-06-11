به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سفیر روسیه در دانمارک اخبار منتشره پیرامون برنامه‌ مسکو برای حمله به کشورهای عضو ناتو یا اتحادیه اروپا را رد کرد و آن را نادرست و دروغ توصیف کرد.

ولادیمیر باربین سفیر روسیه در دانمارک گفت: مسکو هیچ برنامه‌ ای برای حمله به کشورهای عضو ناتو یا اتحادیه اروپا ندارد و به دنبال درگیری با غربی که دائماً بر لزوم تحمیل شکست راهبردی بر روسیه اصرار دارد، نیست.

سفیر روسیه در دانمارک سپس اضافه کرد که کشورش همواره بر مقابله با کارزار اطلاع رسانی نادرست علیه خود اصرار داشته و با آن مقابله نیز کرده است.