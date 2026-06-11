  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۴

روسیه: هیچ برنامه‌ای برای حمله به اعضای ناتو یا اتحادیه اروپا نداریم

روسیه: هیچ برنامه‌ای برای حمله به اعضای ناتو یا اتحادیه اروپا نداریم

سفیر روسیه در دانمارک اعلام کرد: هیچ برنامه‌ ای برای حمله به کشورهای عضو ناتو یا اتحادیه اروپا نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سفیر روسیه در دانمارک اخبار منتشره پیرامون برنامه‌ مسکو برای حمله به کشورهای عضو ناتو یا اتحادیه اروپا را رد کرد و آن را نادرست و دروغ توصیف کرد.

ولادیمیر باربین سفیر روسیه در دانمارک گفت: مسکو هیچ برنامه‌ ای برای حمله به کشورهای عضو ناتو یا اتحادیه اروپا ندارد و به دنبال درگیری با غربی که دائماً بر لزوم تحمیل شکست راهبردی بر روسیه اصرار دارد، نیست.

سفیر روسیه در دانمارک سپس اضافه کرد که کشورش همواره بر مقابله با کارزار اطلاع رسانی نادرست علیه خود اصرار داشته و با آن مقابله نیز کرده است.

کد مطلب 6856923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها