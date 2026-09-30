به گزارش خبرنگار مهر، محسن عباسی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از محل استقرار پایگاه اورژانس در ساختمان مهمانسرای سایت مرکزی دانشگاه اظهار کرد: ایجاد این پایگاه حاصل پیگیری‌های مستمر ریاست دانشگاه و حمایت دکتر دادستانی است و این مطالبه دیرینه دانشگاهیان، به‌ویژه دانشجویان، اکنون مراحل پایانی خود را برای بهره‌برداری سپری می‌کند.

وی افزود: راه‌اندازی پایگاه ثابت اورژانس در سایت مرکزی، گامی مهم برای ارتقای سطح خدمات بهداشت و درمان در مجتمع‌های دانشگاهی و افزایش دسترسی دانشجویان و دانشگاهیان به خدمات فوریت‌های پزشکی است.

ارائه خدمات ۲۴ ساعته به دانشگاهیان

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان تصریح کرد: این پایگاه به‌صورت ۲۴ ساعته و تحت نظارت مستقیم دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت خواهد کرد و با مدیریت فرزان فرشیدپور، آماده ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به خانواده بزرگ دانشگاه لرستان خواهد بود.

عباسی ادامه داد: براساس آمار مدیریت امور دانشجویی، نزدیک به ۱۴۰۰ دانشجوی دختر در مجتمع خوابگاهی سایت مرکزی دانشگاه لرستان سکونت دارند و از این رو، استقرار یک پایگاه ثابت اورژانس با فعالیت شبانه‌روزی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ارائه خدمات اورژانسی به مناطق همجوار دانشگاه

وی خاطرنشان کرد: پایگاه ثابت اورژانس در آینده علاوه بر ارائه خدمات به دانشگاهیان و ساکنان مجتمع خوابگاهی سایت مرکزی، خدمات فوریت‌های پزشکی را به مردم ساکن کوی مسکن مهر و مناطق همجوار دانشگاه نیز ارائه خواهد داد.

مطالبه‌ای که به مرحله اجرا رسید

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان گفت: ایجاد پایگاه ثابت اورژانس در سایت مرکزی، از مطالبات و درخواست‌های دانشجویان و معاونت دانشجویی دانشگاه بوده است که با پیگیری‌های انجام‌شده، اکنون مراحل عملیاتی و آماده‌سازی نهایی آن در حال انجام است.

عباسی تأکید کرد: راه‌اندازی این پایگاه می‌تواند ضمن افزایش دسترسی به خدمات فوریت‌های پزشکی، به ارتقای سطح خدمات رفاهی و درمانی و افزایش رضایت دانشجویان و سایر اعضای جامعه دانشگاهی کمک کند