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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

پایگاه ثابت اورژانس دانشگاه لرستان در آستانه بهره‌برداری است

پایگاه ثابت اورژانس دانشگاه لرستان در آستانه بهره‌برداری است

خرم‌آباد- معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان از آماده‌سازی نهایی پایگاه ثابت اورژانس در سایت مرکزی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عباسی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از محل استقرار پایگاه اورژانس در ساختمان مهمانسرای سایت مرکزی دانشگاه اظهار کرد: ایجاد این پایگاه حاصل پیگیری‌های مستمر ریاست دانشگاه و حمایت دکتر دادستانی است و این مطالبه دیرینه دانشگاهیان، به‌ویژه دانشجویان، اکنون مراحل پایانی خود را برای بهره‌برداری سپری می‌کند.

وی افزود: راه‌اندازی پایگاه ثابت اورژانس در سایت مرکزی، گامی مهم برای ارتقای سطح خدمات بهداشت و درمان در مجتمع‌های دانشگاهی و افزایش دسترسی دانشجویان و دانشگاهیان به خدمات فوریت‌های پزشکی است.

ارائه خدمات ۲۴ ساعته به دانشگاهیان

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان تصریح کرد: این پایگاه به‌صورت ۲۴ ساعته و تحت نظارت مستقیم دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت خواهد کرد و با مدیریت فرزان فرشیدپور، آماده ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به خانواده بزرگ دانشگاه لرستان خواهد بود.

عباسی ادامه داد: براساس آمار مدیریت امور دانشجویی، نزدیک به ۱۴۰۰ دانشجوی دختر در مجتمع خوابگاهی سایت مرکزی دانشگاه لرستان سکونت دارند و از این رو، استقرار یک پایگاه ثابت اورژانس با فعالیت شبانه‌روزی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ارائه خدمات اورژانسی به مناطق همجوار دانشگاه

وی خاطرنشان کرد: پایگاه ثابت اورژانس در آینده علاوه بر ارائه خدمات به دانشگاهیان و ساکنان مجتمع خوابگاهی سایت مرکزی، خدمات فوریت‌های پزشکی را به مردم ساکن کوی مسکن مهر و مناطق همجوار دانشگاه نیز ارائه خواهد داد.

مطالبه‌ای که به مرحله اجرا رسید

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان گفت: ایجاد پایگاه ثابت اورژانس در سایت مرکزی، از مطالبات و درخواست‌های دانشجویان و معاونت دانشجویی دانشگاه بوده است که با پیگیری‌های انجام‌شده، اکنون مراحل عملیاتی و آماده‌سازی نهایی آن در حال انجام است.

عباسی تأکید کرد: راه‌اندازی این پایگاه می‌تواند ضمن افزایش دسترسی به خدمات فوریت‌های پزشکی، به ارتقای سطح خدمات رفاهی و درمانی و افزایش رضایت دانشجویان و سایر اعضای جامعه دانشگاهی کمک کند

کد مطلب 6964055

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