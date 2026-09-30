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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

نمایشگاه عکس جاذبه‌های جهانی ایران در ایستگاه‌های مترو برپا شد

نمایشگاه عکس جاذبه‌های جهانی ایران در ایستگاه‌های مترو برپا شد

نمایشگاه عکس جاذبه‌های جهانی ایران در ایستگاه‌های مترو در چهار ایستگاه پرتردد مترو تهران برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی و هفته گردشگری، نمایشگاه تصاویر «ایران در آینه میراث‌جهانی» با نمایش مجموعه‌ای از تصاویر و عناوین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، در چهار ایستگاه پرتردد مترو پایتخت برپا شده است، اقدامی که با هدف توسعه ارتباطات فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های میراثی و گردشگری کشور و عمومی‌سازی روایت میراث‌جهانی ایران شکل گرفته است.

این نمایشگاه به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری معاونت فرهنگی مترو تهران در ایستگاه‌های شادمان، میدان شهدا، تهرانپارس و میدان ولیعصر(عج) برپا شده و در معرض دید طیف گسترده‌ای از شهروندان و مسافران شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت قرار گرفته است.

در این نمایشگاه، تصاویر و عناوین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی، در قالب یک روایت تصویری پیش‌روی مخاطبان قرار گرفته تا بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران از قاب میراث جهانی به شهروندان معرفی شود، روایتی که تلاش دارد فاصله میان «میراث جهانی» و زندگی روزمره مردم را کاهش داده و داشته‌های فرهنگی کشور را از فضای تخصصی و موزه‌ای به عرصه عمومی شهر وارد کند.

مترو یکی از گسترده‌ترین فضاهای عمومی و روزمره شهر تهران به شمار می‌رود و قرار گرفتن تصاویر میراث جهانی ایران در مسیر تردد شهروندان، امکان مواجهه مستقیم و بی‌واسطه میلیون‌ها مسافر با بخشی از سرمایه فرهنگی و تمدنی کشور را فراهم می‌کند.

این نمایشگاه، ادامه سلسله برنامه‌های نمایشگاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ایستگاه‌های مترو تهران است که طی دوره‌های مختلف و به مناسبت رویدادهایی همچون هفته میراث‌فرهنگی، ثبت‌جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته»، پنجمین دوره نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی و دیگر مناسبت‌های فرهنگی و میراثی برگزار شده است.

کد مطلب 6964066

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