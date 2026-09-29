تصادف مرگبار پراید و کامیون در محور نهبندان- زاهدان؛ ۶ نفر جان باختند

جعفر بارانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از جانباختن ۶ نفر در پی تصادف یک دستگاه پراید با کامیون در محور نهبندان - زاهدان خبر داد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: این حادثه ساعت ۱۵:۴۴ سهشنبه ۷ مهرماه در فاصله پنج کیلومتری مادهکاریز از سمت سفیدابه رخ داد و بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاههای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه ۷ نفر دچار حادثه شدند که بنا بر اعلام اورژانس، ۶ نفر از سرنشینان پراید پیش از رسیدن تیمهای امدادی جان خود را از دست داده بودند.
یک مصدوم این حادثه نیز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
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