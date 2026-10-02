به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدقاسم هاشمی‌امین، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل گفت: حیا تنها به معنای شرمندگی ظاهری نیست، بلکه انسان باید از فکر و اندیشه خود نیز مراقبت کند و اجازه ندهد ذهن و باورهایش تحت تأثیر مطالب نادرست قرار گیرد.

امام جمعه موقت زابل با تأکید بر ضرورت مراقبت از آنچه انسان می‌شنود، گفت: برخی مطالب در شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای می‌تواند بر باور و رفتار افراد اثر بگذارد و کسانی که قدرت تحلیل کافی ندارند ممکن است تحت تأثیر این القائات قرار گیرند.

وی مراقبت از چشم و زبان را نیز از دیگر جلوه‌های حیا دانست و افزود: انسان باید نسبت به آنچه می‌بیند و آنچه بر زبان می‌آورد، دقت داشته باشد.

امام جمعه موقت زابل یکی دیگر از جلوه‌های حیا را مراقبت از لقمه عنوان کرد و گفت: انسان باید نسبت به غذایی که بر سر سفره خود می‌آورد و لقمه‌ای که به خانواده می‌دهد، توجه داشته باشد؛ زیرا لقمه حرام و شبهه‌ناک می‌تواند آثار نامطلوبی بر زندگی انسان داشته باشد.

وی تصریح کرد: مسئولیت حلال یا حرام بودن مال بر عهده فردی است که آن را به دست آورده است، حتی اگر اعضای خانواده از منشأ درآمد اطلاع نداشته باشند.

توجه به آخرت و تغییرات سبک زندگی

هاشمی‌امین با تأکید بر ضرورت یاد مرگ و آخرت خاطرنشان کرد: انسان باید همواره به روزی که از دنیا می‌رود و نتیجه مسیری که در زندگی انتخاب کرده است، بیندیشد و بررسی کند که آیا عملکرد او موجب رضایت الهی خواهد بود یا خیر.

وی افزود: کسی که به دنبال آخرت آباد است، نباید بیش از اندازه دلبسته زینت‌ها و جلوه‌های دنیا شود؛ زیرا دلبستگی افراطی به دنیا می‌تواند انسان را به خطا و اشتباه بکشاند.

امام جمعه موقت زابل همچنین حیا را در نوع پوشش اجتماعی مؤثر دانست و اظهار کرد: پوشش مناسب برای مرد و زن یکی از نشانه‌های حیاست و باید با فضای اجتماعی تناسب داشته باشد.

وی با اشاره به برخی تغییرات فرهنگی در میان نسل جوان گفت: نمی‌توان هر رفتار نادرستی را صرفاً با عنوان «نسل جدید» توجیه کرد؛ برخی افراد تحت تأثیر تبلیغات، بعضی سبک‌های زندگی را نشانه پیشرفت و مدرن بودن تلقی می‌کنند.

هاشمی‌امین در پایان تأکید کرد: برخی ارزش‌های انسانی مانند حیا، ایثار، فداکاری و شجاعت با گذشت زمان تغییر نمی‌کنند و همچنان از ارزش‌های ثابت انسانی به شمار می‌روند.