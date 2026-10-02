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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

معدوم‌سازی ۴ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در زابل

معدوم‌سازی ۴ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در زابل

زابل- بیش از ۴تن انواع مواد و فرآورده‌های غذایی تاریخ‌ گذشته و غیرقابل مصرف در زابل جمع‌آوری و معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دروهی رئیس مرکز بهداشت زابل صبح جمعه در جمع خبرنگاران از جمع‌آوری و معدوم‌سازی بیش از ۴ تن انواع مواد و فرآورده‌های غذایی تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

رئیس مرکز بهداشت زابل اظهار کرد: این اقلام روز ۹ مهرماه توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت زابل و در جریان بازرسی‌های بهداشتی جمع‌آوری و معدوم شد.

وی افزود: بازرسی‌های مستمر از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی با هدف کنترل سلامت مواد غذایی، شناسایی تخلفات و پیشگیری از تهدید سلامت شهروندان انجام می‌شود.

دروهی تأکید کرد: جمع‌آوری و معدوم‌سازی مواد غذایی تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف، از اقدامات نظارتی مرکز بهداشت برای حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم است.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید محصولات غذایی به تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری آن‌ها توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6965155

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