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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۸

نمایش استقامت در دیار رستم

نمایش استقامت در دیار رستم

زابل- مردم شهر زابل در دویست و سیزدهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6963069

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