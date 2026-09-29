https://mehrnews.com/x3dc5t ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6963069 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ نمایش استقامت در دیار رستم زابل- مردم شهر زابل در دویست و سیزدهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6963069 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش بزرگ جان فدایان ایران در «زابل» برگزار شد تصادف مرگبار پراید و کامیون در محور نهبندان- زاهدان؛ ۶ نفر جان باختند زابل میزبان جشنواره گردشگری کشاورزی «ماهی» میشود برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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