https://mehrnews.com/x3dj2L ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴ کد مطلب 6974941 استانها گیلان استانها گیلان ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴ قرار فومنی ها در میدان به شب ۲۲۵ رسید فومن- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه مردم فومن در شب دویست و بیست و پنجم را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB فیلم: رها افشار کد مطلب 6974941 کپی شد مطالب مرتبط قرار فومنی ها در میدان به شب ۲۱۴ رسید شب دویست و ششم ایستادگی فومنیها در میدان ۲۰۰ شب روایت؛ فومنی ها چگونه پای میدان ماندند؟ تداوم قرار شبانه فومنی ها در میدان قرار صد و نود و سوم مردم فومن در میدان برچسبها فومن اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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