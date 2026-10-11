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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

قرار فومنی ها در میدان به شب ۲۲۵ رسید

قرار فومنی ها در میدان به شب ۲۲۵ رسید

فومن- در این ویدئو تصاویری از قرار شبانه مردم فومن در شب دویست و بیست و پنجم را مشاهده می کنید.

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فیلم: رها افشار

کد مطلب 6974941

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