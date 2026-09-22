فومن میزبان ۲۰۰ برنامه فرهنگی و جهادی در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی میرشکاری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، امنیت، سلامت، خدمت، مدافعان حرم و شهدای اقتدار، اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که با حضور و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در برابر دشمن به حماسه‌ای ماندگار تبدیل شد.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح و مردم در دوران دفاع مقدس افزود: ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای انتظامی و مرزبانی در کنار مردم برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستادگی کردند و شهدای بسیاری را در این مسیر تقدیم کردند.

دفاع مقدس؛ آغازگر شکل‌گیری جبهه مقاومت اسلامی

فرمانده سپاه ناحیه فومن با بیان اینکه آثار دفاع مقدس محدود به مرزهای ایران نماند، تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم دفاع مقدس، شکل‌گیری و تقویت جبهه مقاومت اسلامی در منطقه بود.

میرشکاری ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، نیروهای مقاومت در قالب‌هایی همچون گردان بدر در عراق شکل گرفتند و این جریان در سال‌های بعد توسعه پیدا کرد و زمینه شکل‌گیری گروه‌ها و جریان‌های مقاومت در کشورهای مختلف منطقه را فراهم کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری حزب‌الله لبنان و جریان‌های مقاومت در منطقه گفت: امروز جبهه مقاومت اسلامی در کشورهای مختلف حضور دارد و فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، یکی از آثار مهمی است که از دفاع مقدس به منطقه منتقل شده است.

پیشرفت توان دفاعی ایران در سایه خودباوری

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به شرایط ایران در سال‌های نخست جنگ تحمیلی گفت: در آغاز دفاع مقدس، کشور با کمبودهای فراوان در حوزه تجهیزات دفاعی مواجه بود و حتی تأمین برخی تجهیزات اولیه مانند سیم خاردار نیز با دشواری انجام می‌شد.

وی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی، مجاهدت نیروهای مسلح، تلاش متخصصان و صنعتگران حوزه دفاعی و پشتیبانی مردم، جمهوری اسلامی ایران به توانمندی‌های قابل توجهی در عرصه‌های مختلف دفاعی و موشکی دست یافته است.

میرشکاری با تأکید بر اهمیت تقویت توان بازدارندگی کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید، آمادگی دفاع از کشور را دارند و قدرت دفاعی و حضور مردم، دو مؤلفه مهم در تأمین امنیت کشور به شمار می‌روند.

ضرورت توجه به جنگ ترکیبی دشمن

وی با اشاره به تهدیدهای جدید علیه کشور گفت: امروز دشمن تنها در عرصه نظامی اقدام نمی‌کند، بلکه در قالب جنگ ترکیبی از ظرفیت‌های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند.

فرمانده سپاه ناحیه فومن ادامه داد: تجربه دفاع مقدس نشان داد که مردم ایران در شرایط سخت می‌توانند با مدیریت منابع، همبستگی و حضور در صحنه، تهدیدها را پشت سر بگذارند و امروز نیز تقویت آگاهی، انسجام و مشارکت مردم در برابر جنگ ترکیبی دشمن اهمیت دارد.

اجرای حدود ۲۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس فومن

میرشکاری با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان فومن گفت: با همکاری معاونت فرهنگی سپاه، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج، دستگاه‌های اجرایی، نهادها و گروه‌های جهادی، حدود ۲۰۰ برنامه در سطح شهرستان برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این برنامه‌ها در شهرها، روستاها، دهستان‌ها و محلات شهرستان و با مشارکت اقشار مختلف مردم اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به برنامه‌های نخستین روز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: گلباران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در شهر فومن و سایر بخش‌ها و شهرهای شهرستان، با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا، بسیجیان و مردم برگزار می‌شود.

دیدار با خانواده شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس

میرشکاری سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دیدار با فرماندهان و یادگاران دوران دفاع مقدس و برگزاری برنامه‌های تجلیل از پیشکسوتان را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در فومن عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری رزمایش‌ها و تجمعات حماسی بسیجیان با حضور مردم خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم برنامه‌های امسال با مشارکت گسترده‌تر مردم و در سطح مطلوبی برگزار شود.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی و حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار گفت: با همکاری گروه‌های جهادی و خیران، یک هزار بسته کمک آموزشی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تهیه و میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع خواهد شد.

وی افزود: اجرای پویش نذر خون، برگزاری کوهپیمایی خانوادگی، شامگاه یادآوران، اردوهای جهادی و حضور بسیجیان در نماز جمعه از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

برگزاری نمایشگاه کتاب و «زنگ مقاومت» در مدارس

میرشکاری برگزاری نمایشگاه‌های کتاب با محوریت آثار مرتبط با دفاع مقدس، اجرای «زنگ مقاومت» در مدارس منتخب، برگزاری حلقه‌های صالحین، مسابقات ورزشی و برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در فومن برشمرد.

وی گفت: فضاسازی و آذین‌بندی شهرها و روستاها، تولید محتوا در فضای مجازی با همکاری بسیج رسانه و برگزاری نشست‌های بصیرت‌افزایی نیز در طول هفته دفاع مقدس انجام خواهد شد.

تولید فیلم کوتاه درباره شهید پورنصیری

فرمانده سپاه ناحیه فومن همچنین از تولید فیلم کوتاه با محوریت زندگی و رشادت‌های شهید پورنصیری در ماکلوان خبر داد و اظهار کرد: این اثر با هدف معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین سیره شهدای شهرستان تولید شده و تلاش می‌کنیم در برنامه‌های آتی از آن رونمایی شود.

میرشکاری برگزاری رژه حماسی، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، نشست‌های فرهنگی و بصیرتی و ده‌ها برنامه دیگر را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس در شهرستان فومن عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین دستاوردهای دفاع مقدس گفت: اطلاع‌رسانی و روایت درست حماسه‌های شهدا و رزمندگان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.