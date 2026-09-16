۲۰۰ شب روایت؛ فومنی ها چگونه پای میدان ماندند؟

خبرگزاری مهر، گروه استانها: ۲۰۰ شب است که میدان ولیعصر(عج) فومن، پس از غروب آفتاب، چهرهای متفاوت به خود میگیرد؛ میدان اصلی شهر که هر شب میزبان مردمی است که گرد هم میآیند تا ضمن گرامیداشت یاد شهدا، بر حفظ انسجام، تجدید بیعت و تداوم حضور در صحنه تأکید کنند.
این اجتماع شبانه طی نزدیک به ۲۰۰ شب، به یکی از جلوههای مستمر حضور مردم در فومن تبدیل شده است؛ اجتماعی که در آن اقشار مختلف مردم، خانواده های شهدا، جانبازان، فعالان فرهنگی و رسانهای و جوانان در کنار یکدیگر حضور دارند.
فومن؛ شهر عالمان و چهرههای ماندگار
اینجا فومن است؛ شهری که نامش با عالمان، فرهیختگان و چهرههای ماندگار گیلان گره خورده است؛ از آیتالله بهجت(ره) و آیتالله اریب(ره) گرفته تا کیومرث صابری فومنی، مشهور به «گلآقا» و شیون فومنی، شاعر نامآشنای گیلانی. فومن همچنین زادگاه و خاستگاه سرداران و شهدایی است که نامشان در تاریخ دفاع از ایران ماندگار شده و فرهنگ ایثار و شهادت، بخشی از هویت اجتماعی این شهر را شکل داده است.
میدان ولیعصر(عج) فومن طی ۲۰۰ شب گذشته، شاهد حضور مستمر مردم بوده است؛ اجتماعاتی که در آنها برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مناسبتی برگزار شده و چهرههای مختلفی در کنار مردم حضور یافتهاند.
پایان مراسم، آغاز یک مسیر
در طول این شبها، خانوادههای شهدا، جانبازان، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی نیز در این اجتماع حضور داشته و بخشی از برنامهها به روایتگری خانوادههای شهدا، تجلیل از جانبازان و تقدیر از فعالان فرهنگی و رسانهای اختصاص داشته است.
اما برای بسیاری از حاضران، پایان برنامه رسمی به معنای پایان اجتماع نیست پس از پایان سخنرانیها و برنامههای میدان، گروهی از مردم با پای پیاده راهی گلزار شهدا میشوند و عدهای نیز مسیر پارک فومن را در پیش میگیرند؛ جایی که مزار یک شهید گمنام قرار دارد.
روایت بانوان فومنی از عفاف و حجاب
در میان حاضران، حضور بانوان فومنی با محوریت موضوع عفاف و حجاب نیز به چشم میخورد. گروهی از بانوان با استفاده از شعارها و شیوههای متفاوت، تلاش دارند توجه شهروندان را به موضوع عفاف و حجاب جلب کنند؛ حرکتی که در جریان این اجتماعات شبانه، بخشی از فضای فرهنگی میدان را به خود اختصاص داده است.
پیرمرد ۷۵ ساله: همچنان خود را سرباز ایران میدانم
«پرویز بردبار» جانباز ۴۷ درصد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود ۷۵ سال سن، همچنان خود را سرباز ایران میدانم و هر زمان که کشور به حضور مردم نیاز داشته باشد، در حد توان در میدان حاضر خواهم بود.
وی با اشاره به هفت سال و چهار ماه حضور خود در مناطق جنگی افزود: حضور امروز من در تجمعات ادامه همان مسیری است که از دوران جوانی آغاز کردم و احساس مسئولیت نسبت به کشور همچنان در وجودم باقی است.
بردبار درباره تداوم تجمعات مردمی گفت: حضور مردم در میدان نشاندهنده وحدت و هوشیاری ملت است و تا زمانی که کشور به حضور مردم نیاز داشته باشد، باید این همراهی و انسجام حفظ شود.
این جانباز ۴۷ درصد درباره آینده جنگ نیز گفت: ملت ایران تجربه دفاع مقدس را پشت سر گذاشته و در برابر تهدید و فشار دشمن تسلیم نشده است.
تا زمانی که رهبرمان بگویند در میدان هستیم
«زهرا عسکری» یکی از اهالی روستای گشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بیشتر تجمعات حضور داشتهام و تنها حدود ۱۵ شب به دلیل حضور در اربعین و شرایط کاری نتوانستم در اجتماع مردم شرکت کنم.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در میدان افزود: امیدواریم در این جنگ پیروز نهایی باشیم و این پیروزی را به انقلاب اسلامی و رهبرمان تقدیم کنیم.
عسکری تصریح کرد: تا زمانی که رهبرمان بر حضور مردم در میدان تأکید داشته باشند، در اجتماعات حضور خواهیم داشت و امیدواریم آیندهای روشن در انتظار ملت ایران باشد.
پیرقدیمی: حضور مردم توطئههای دشمن را خنثی کرده است
«حمید پیرقدیمی» یکی از حاضران ۶۵ ساله اجتماع فومن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۱۹۰ شب در اجتماع مردم فومن حضور داشتهام و حضور حماسی مردم، بسیاری از توطئههای دشمن برای ایجاد اختلاف و آشوب را خنثی کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم این اجتماعات افزود: تا زمانی که مسئولان نظام بر حضور مردم در میدان تأکید دارند، مردم باید با حفظ وحدت و انسجام، حضور خود را ادامه دهند؛ چراکه یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد شکاف و اختلاف میان مردم است.
پیرقدیمی درباره آینده جنگ نیز گفت: به نظر میرسد دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و بیش از گذشته به دنبال ایجاد اختلاف داخلی است؛ بنابراین باید با حفظ انسجام و حضور مردم، اجازه تحقق اهداف دشمن را نداد.
وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به معیشت مردم تصریح کرد: مدیران اجرایی باید در کنار مردم باشند و برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تلاش بیشتری کنند.
خبرنگار: رها افشار
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