احمدپور: اقتدار و استقلال امت اسلامی باید در برابر مستکبران حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب، اظهار کرد: حضور مردم در میدان و اعلام پایبندی به آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده استقامت و همراهی آنان با ارزش‌های انقلاب است.

وی با قدردانی از روحانیونی که در روزهای سخت جنگ با حضور در میدان و بیان مطالب امیدبخش، به تقویت انسجام و همراهی در جامعه کمک کردند، افزود: جامعه روحانیت کردستان در این ایام با تبیین باورهای نظام، نقش مؤثری در تقویت انسجام اجتماعی داشته است.

تقویت اخوت و همزیستی در کردستان

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با اشاره به راهبرد اخوت و برادری در استان کردستان بیان کرد: تقویت ارتباط میان جامعه روحانیت و مرکز بزرگ اسلامی و نظام، موجب مستحکم‌تر شدن روابط برادرانه و اخوت در استان شده است.

ماموستا احمدپور ادامه داد: آثار این نگاه مبتنی بر اخوت و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه کردستان قابل مشاهده است و روحانیون نیز در تقویت این رویکرد نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به برخی آموزه‌های دینی و مفاهیم مطرح در حوزه سیاست شرعی گفت: یکی از این مفاهیم، برتری حق بر قدرت است؛ چراکه حق می‌تواند به انسان شهامت، امید و عزت ببخشد و او را برای ایستادگی در مسیر اعتقادات خود آماده کند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور افزود: در جریان جنگ‌های اخیر نیز مردم ایران با تکیه بر باورها و اعتقادات خود در برابر فشارها ایستادگی کردند و این موضوع نشان داد که قدرت و توانمندی یک ملت می‌تواند بر پایه ایمان و اراده خود مردم شکل بگیرد.

اقتدار امت اسلامی با تقویت توانمندی داخلی

احمدپور با تأکید بر ضرورت توجه به اقتدار امت اسلامی اظهار کرد: جامعه اسلامی باید به جای تمرکز بر اختلافات و مسائل کم‌اهمیت، بر موضوعاتی متمرکز شود که زمینه‌ساز تقویت قدرت و اقتدار امت اسلامی است.

وی ادامه داد: تحقق تمدن نوین اسلامی و تقویت جایگاه امت اسلامی، نیازمند توجه به نقاط مشترک و افزایش توانمندی‌های جامعه اسلامی است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور همچنین بر ضرورت تقویت توانمندی‌های داخلی تأکید کرد و گفت: قدرت و اقتدار پایدار باید از درون جامعه و با تکیه بر توانمندی مؤمنان و مردم شکل بگیرد و برای رسیدن به اهداف، باید خود را در عرصه‌های مختلف توانمند کنیم.

احمدپور خاطرنشان کرد: استقلال، عزت و آزادی از ارزش‌هایی هستند که باید در همه مناسبات کشور، از جمله مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر و پایبندی مسئولان و مردم به ارزش‌های مورد تأکید شهدا، زمینه برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی فراهم شود.