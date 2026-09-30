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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

احمدپور: اقتدار و استقلال امت اسلامی باید در برابر مستکبران حفظ شود

احمدپور: اقتدار و استقلال امت اسلامی باید در برابر مستکبران حفظ شود

سنندج- رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: حفظ استقلال، عزت و اقتدار امت اسلامی از مهم‌ترین اصولی است که باید در مسیر تحقق آرمان‌های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب، اظهار کرد: حضور مردم در میدان و اعلام پایبندی به آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده استقامت و همراهی آنان با ارزش‌های انقلاب است.

وی با قدردانی از روحانیونی که در روزهای سخت جنگ با حضور در میدان و بیان مطالب امیدبخش، به تقویت انسجام و همراهی در جامعه کمک کردند، افزود: جامعه روحانیت کردستان در این ایام با تبیین باورهای نظام، نقش مؤثری در تقویت انسجام اجتماعی داشته است.

تقویت اخوت و همزیستی در کردستان

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با اشاره به راهبرد اخوت و برادری در استان کردستان بیان کرد: تقویت ارتباط میان جامعه روحانیت و مرکز بزرگ اسلامی و نظام، موجب مستحکم‌تر شدن روابط برادرانه و اخوت در استان شده است.

ماموستا احمدپور ادامه داد: آثار این نگاه مبتنی بر اخوت و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه کردستان قابل مشاهده است و روحانیون نیز در تقویت این رویکرد نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به برخی آموزه‌های دینی و مفاهیم مطرح در حوزه سیاست شرعی گفت: یکی از این مفاهیم، برتری حق بر قدرت است؛ چراکه حق می‌تواند به انسان شهامت، امید و عزت ببخشد و او را برای ایستادگی در مسیر اعتقادات خود آماده کند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور افزود: در جریان جنگ‌های اخیر نیز مردم ایران با تکیه بر باورها و اعتقادات خود در برابر فشارها ایستادگی کردند و این موضوع نشان داد که قدرت و توانمندی یک ملت می‌تواند بر پایه ایمان و اراده خود مردم شکل بگیرد.

اقتدار امت اسلامی با تقویت توانمندی داخلی

احمدپور با تأکید بر ضرورت توجه به اقتدار امت اسلامی اظهار کرد: جامعه اسلامی باید به جای تمرکز بر اختلافات و مسائل کم‌اهمیت، بر موضوعاتی متمرکز شود که زمینه‌ساز تقویت قدرت و اقتدار امت اسلامی است.

وی ادامه داد: تحقق تمدن نوین اسلامی و تقویت جایگاه امت اسلامی، نیازمند توجه به نقاط مشترک و افزایش توانمندی‌های جامعه اسلامی است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور همچنین بر ضرورت تقویت توانمندی‌های داخلی تأکید کرد و گفت: قدرت و اقتدار پایدار باید از درون جامعه و با تکیه بر توانمندی مؤمنان و مردم شکل بگیرد و برای رسیدن به اهداف، باید خود را در عرصه‌های مختلف توانمند کنیم.

احمدپور خاطرنشان کرد: استقلال، عزت و آزادی از ارزش‌هایی هستند که باید در همه مناسبات کشور، از جمله مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر و پایبندی مسئولان و مردم به ارزش‌های مورد تأکید شهدا، زمینه برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی فراهم شود.

کد مطلب 6964157

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    نظرات

    • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خداقوت

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