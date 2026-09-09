سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت چند روز آینده وزش باد و بارش باران به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته در نیمه شرقی آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز، دامنه های‌جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران و در همدان مرکزی و قم ابرناکی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با کاهش نسبی دما شاهد بودیم. ضمن آنکه دریای خزر مواج بود و در مازندران بارش شدت گرفت.

وی افزود: بعد از ظهر در دامنه‌های جنوبی البرز و استان‌های واقع در غرب کشور افزایش وزش باد گاهی گردوخاک تجربه شد. اما از امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه در اردبیل سواحل شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش خفیف و پراکنده ادامه خواهد داشت. طی امروز در ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان به ویژه ساعات بعد از ظهر افزایش ابرهای همرفتی گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: فردا پنجشنبه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز شرقی همچنین ارتفاعات واقع در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ابرناکی و بارش خفیف و پراکنده ادامه خواهد داشت و سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج می‌شود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: بعد از ظهر جمعه هم با ورود سامانه جدیدی به شمال غرب کشور در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و در گیلان و غرب مازندران افزایش ابر و رگبار باران گاهی رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. همچنین شنبه بارندگی در کل منطقه آذربایجان، زنجان، شمال قزوین و سواحل دریای خزر گسترده می‌شود و دریا مواج است.

غلامی گفت: طی این مدت در نوار شرقی دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد پدیده غالب است. امروز در شمال شرق کشور وزش باد شدید گاهی گردوخاک خواهیم داشت.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور

این کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود به وضعیت میزان بارندگی طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا شانزدهم شهریور ماه سال جاری ۲۳۲.۶ میلیمتر بوده و میزان بارش در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۳۴.۱ میلیمتر بوده است. به این ترتیب، بارش سال جاری ۷۳.۵ درصد بیشتر از سال گذشته گزارش می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۳۱.۴ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۰.۶ درصد بیشتر از بلندمدت است.

غلامی یادآور شد: بیشترین میزان بارش در هفته پنجاهم متعلق به منطقه آستانه اشرفیه استان گیلان به میزان ۶۰ میلیمتر بوده است. گرم‌ترین منطقه آب‌پخش استان بوشهر به میزان ۴۸.۳ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان ۵.۹ درجه سلسیوس گزارش می‌شود.

توصیه به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی

این کارشناس هواشناسی در بخش کشاورزی در توصیه هواشناسی کشاورزی خود به بهره‌برداران طی ۴ روز آینده، عنوان کرد: محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف منتقل شود. تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع با توجه به رخداد بارندگی از دیگر توصیه‌های هواشناسی روزهای آتی است.

وی تصریح کرد: احتیاط در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد، استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت شده و درختان جوان، عدم چرای دام در ارتفاعات و محافظت از دام‌ها، کنترل استحکام و تنظیم دریچه‌های کندوی زنبور عسل در خلاف جهت وزش باد، کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت و همچنین خودداری چرای دام در مراتع به دلیل گرد و خاک و افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی از دیگر ضروریات این روزها است.