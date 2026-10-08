سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت هوا در چند روز آینده به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته در برخی مناطق استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، زنجان، قزوین، گیلان، غرب مازندران، جنوب آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان و جنوب شرق فارس در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد رخ داد.

وی افزود: در ادامه، امروز پنجشنبه در مناطقی از استان‌های کردستان، زنجان، گیلان، ارتفاعات در استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات شمال هرمزگان و جنوب شرق فارس افزایش ابر و رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: جمعه و شنبه در شمال غرب ارتفاعات و دامنه‌های البرز، استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال شرق کشور و یکشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی یادآور شد: همچنین روزهای جمعه و شنبه در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال هرمزگان و شنبه علاوه‌بر این مناطق در مناطقی از سیستان و بلوچستان و شمال خراسان جنوبی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی ۵ روز آینده در بعضی ساعات در شرق کشور وزش باد شدید ادامه خواهد داشت. همچنین طی دو روز آینده شرق خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و نیمه غربی دریای خزر مواج خواهد بود.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور

غلامی با بیان اینکه میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا چهاردهم ماه سال جاری ۳.۳ میلیمتر است، اظهار کرد: میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱.۲ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲.۴ میلیمتر بوده است و بارش سال جاری ۳۹.۲ درصد بیشتر از بلندمدت گزارش می‌شود. بیشترین میزان بارش در هفته دوم متعلق به ایستگاه بابلسر در استان مازندران به میزان ۸۲ میلیمتر بوده است.

این کارشناس هواشناسی در بخش کشاورزی ادامه داد: گرم‌ترین منطقه آب‌پخش استان بوشهر به میزان ۴۶.۲ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان ۱.۱ درجه سلسیوس بوده است.

توصیه هواشناسی کشاورزی بر اساس پیش‌بینی ۴ روز آینده

غلامی در توصیه به فعالان بخش کشاورزی اظهار کرد: هنگام وزش باد در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع باید دقت شود. استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت‌شده و درختان جوان، خودداری از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه‌کن شدن درختان آسیب‌پذیر، جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد، عدم چرای دام در ارتفاعات و محافظت از دام، تدابیر لازم ایمنی هوادهی و غذادهی در استخرهای پرورش آبزیان از دیگر توصیه‌هایی است که فعالان این حوزه باید نسبت به آن توجه داشته باشند.

وی افزود: همچنین تسریع در برداشت محصولات کشاورزی آسیب‌پذیر به دلیل رعد و برق و پناه گرفتن کشاورزان و دامداران به مکان‌های ایمن در هنگام وقوع رعد و برق، خودداری از چرای دام و تردد عشایر در مناطق مرتفع با توجه به احتمال رعد و برق و خودداری از محلول سمپاشی در باغات و مزارع به دلیل گرد و خاک، بستن دریچه‌های پرواز کندوهای زنبور عسل به دلیل گرد و غبار، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه‌ها از دیگر سفارش‌هایی است که کارشناسان هواشناسی با توجه به وضعیت آب و هوای چند روز آینده کشور به کشاورزان دارند.