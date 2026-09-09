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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

مصوبات هیئت‌های واگذاری زمین باید ناظر بر آینده باشد

مصوبات هیئت‌های واگذاری زمین باید ناظر بر آینده باشد

رئیس سازمان امور اراضی با تأکید بر رعایت مبانی حقوقی در تصمیمات هیئت‌های واگذاری زمین، گفت: مصوبات هیئت‌ها باید ناظر بر آینده و در چارچوب اختیارات قانونی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دومین جلسه ستاد مرکزی هیئت‌های واگذاری زمین در سال ۱۴۰۵، گفت: در بررسی پرونده‌ها باید میان تعیین تکلیف قانونی برای آینده و آثار اقدامات گذشته تفکیک قائل شد و هر تصمیم بر اساس مستندات، ضوابط و صلاحیت قانونی هیئت اتخاذ شود.

وی همچنین بر صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد رویه‌های استثنایی تأکید کرد و افزود: شرایط خاص هر پرونده باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود، اما استثنا نباید به رویه عمومی تبدیل شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: تصمیمات هیئت‌های واگذاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن حل مسائل موجود، موجب ایجاد تعهد یا تبعات حقوقی برای آینده و تضعیف مبانی حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نشود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات و ضوابط قانونی، اظهار کرد: تصمیمات اتخاذشده در ستاد باید مبنای اقدام قرار گیرد و تغییر در تصمیمات قبلی تنها زمانی امکان‌پذیر است که مستندات و دلایل جدید و قابل اتکایی ارائه شود.

نامدار با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق پرونده‌ها افزود: در مواردی که برای تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات و توضیحات بیشتری وجود دارد، باید فرصت لازم برای ارائه مستندات و توضیحات به متقاضی داده شود تا تصمیم نهایی بر اساس اطلاعات کامل و بررسی کارشناسی اتخاذ شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه همزمان به قانون، حقوق دولت و مصالح سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های واجد شرایط تأکید کرد و گفت: ایجاد مسیر مناسب برای اجرای طرح‌های دارای توجیه نباید به معنای عدول از ضوابط و مقررات باشد.

ضرورت نگاه جامع و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری

حجت‌الاسلام سیدحسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت نگاه جامع و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، گفت: در شرایط کنونی، توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دفاعی کشور و هماهنگی میان سیاست‌ها، نقش مهمی در تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اهمیت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در تعیین مسیر حرکت کشور افزود: ارزش جلسات و تصمیمات زمانی محقق می‌شود که مطالبات و رهنمودهای رهبری از سطح بیان و توصیه به برنامه عملیاتی و اقدام اجرایی تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت همدلی میان مسئولان و مردم و توجه به مصالح عمومی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌ها باید با نگاه بلندمدت و با در نظر گرفتن آثار آن بر آینده کشور انجام شود.

وی تصریح کرد: تجربه تحولات و شرایط اخیر کشور نشان داده است که وحدت، انسجام و هدایت صحیح می‌تواند ظرفیت‌های ملی را برای عبور از چالش‌ها و تقویت اقتدار کشور فعال کند.

ضرورت بررسی سازوکارهای اجرایی

در ادامه، علیرضا گودرزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان امور اراضی کشور، با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای برخی طرح‌های بزرگ، بر ضرورت بررسی سازوکارهای اجرایی برای طرح‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه و ایجاد زیرساخت هستند، تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی طرح‌های بزرگ غیرکشاورزی اظهار کرد: در برخی پروژه‌ها، آغاز عملیات اجرایی منوط به حضور سرمایه‌گذار و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند تأسیسات، انبار، سیلو و راه‌های دسترسی است و لازم است این شرایط در بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

گودرزی با اشاره به ضوابط و بخشنامه‌های موجود، از جمله سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بخشنامه سال ۱۴۰۱، تأکید کرد: هرگونه اصلاح یا پیشنهاد برای ایجاد سازوکار جدید باید در چارچوب قوانین و مقررات و پس از بررسی‌های کارشناسی و حقوقی انجام شود.

کد مطلب 6942140

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