سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی در بخش کشاورزی درباره وضعیت ۵ روز آینده هواشناسی برای حوزه کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در غالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم است.

وی افزود: بعد از ظهر جمعه با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور در منطقه آذربایجان و اردبیل، افزایش ابر، وزش باد گاهی خیزش گردوخاک و یا رگبارو رعد و برق پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز می‌شود.

غلامی با اشاره به وضعیت هفته آینده هواشناسی، ادامه داد: شنبه ۲۸ شهریور ماه در آذربایجان شرقی و زنجان رگبار پراکنده، در سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش باران رخ می‌دهد. یکشنبه ۲۹ شهریور ماه در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ایرتاکی و بارش باران قابل پیش‌بینی است.

این کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی یادآور شد: در ۳ روز آینده در شرق کشور و روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور

غلامی درباره میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و سوم شهریور ماه سال جاری را ۲۳۳.۹ میلیمتر گزارش کرد و گفت: میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۳۵.۴ میلیمتر بوده است که نشان می‌دهد بارش سال جاری ۷۲.۸ درصد بیشتر از سال گذشته است.

وی تصریح کرد: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۳۲.۴ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۰.۷ درصد بیشتر از بلندمدت است.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و یکم، متعلق به منطقه رودسر استان گیلان به میزان ۱۶۹.۱ میلیمتر بوده است. گرم‌ترین منطقه آب‌پخش استان بوشهر به میزان ۴۹.۷ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان ۴.۳ درجه سلسیوس گزارش می‌شود.

توصیه به بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی

غلامی بر اساس پیش‌بینی ۵ روز آینده وضعیت آب و هوا به کشاورزان توصیه کرد: کنترل و جلوگیری از ورود روان‌آب به باغات و مزارع به دلیل بارندگی‌ها، انتقال محصولات برداشت شده به انبار و مکان‌های مسقف، تنظیم و مدیریت آبیاری با توجه به رخداد بارندگی، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی، جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از ورزش باد از جمله توصیه‌هایی است که کشاورزان باید آن را جدی بگیرند.

این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی افزود: همچنین خودداری از محلول سم‌پاشی در باغات و مزارع به دلیل گرد و خاک، خودداری از چرای دم در مراتع به دلیل گرد و خاک و بستن دریچه‌های پرواز زنبور عسل به علت گرد و خاک از جمله اقداماتی است که بهره‌برداران باید طی روزهای آتی آنها را مدنظر خود قرار دهند.