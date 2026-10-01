ورود ۴.۷ همت پول حقیقی به بازار سهام

به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات بورس تهران در روز پایانی هفته گذشته با رشد قابل‌توجه شاخص‌های بازار سهام به پایان رسید و شاخص کل برای نخستین‌بار وارد کانال ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد شد.

نگاهی به معاملات نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات ۸ مهرماه با رشد ۲.۲۶ درصدی، ۱۷۱ هزار واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد قرار گرفت تا این چهارمین روز متوالی صعود شاخص کل بورس را هم به ثبت برساند.

در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۸ درصدی به محدوده ۲ میلیون و ۶۶ هزار واحد رسید؛ رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در طیف گسترده‌تری از نمادهای بازار سهام است. در بازار فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۱.۸۸ درصدی همراه شد.

همچنین یکی از مهم‌ترین آمارهای معاملات روز چهارشنبه، تداوم ورود سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سهام بود؛ به طوری که بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد معاملات سهام شد.

همچنین ارزش معاملات خرد بازار سهام در این روز به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که بیانگر افزایش قابل‌توجه فعالیت معامله‌گران در بازار سهام است.

ضمن این که بررسی هم‌زمان سه متغیر رشد شاخص‌ها، افزایش ارزش معاملات خرد و ورود پول حقیقی نشان می‌دهد معاملات روز چهارشنبه با مشارکت فعال معامله‌گران دنبال شده است.