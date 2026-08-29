ثبت رکورد جدید در بورس تهران؛ شاخص کل از ۶.۵ میلیون واحد عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ برای نخستین‌بار از مرز ۶.۵ میلیون واحد عبور کرد و در پایان دادوستدها با رشد ۱۳۰ هزار واحدی، در سطح ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۵۷ واحد ایستاد.

بر اساس این گزارش معاملات امروز بازار سهام با افزایش تقاضا و رشد هم‌زمان شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس همراه بود. شاخص کل بورس تهران امروز ۲ درصد افزایش یافت و از کانال ۶.۵ میلیون واحد عبور کرد؛ سطحی که تا پیش از این در تاریخ معاملات بازار سرمایه ایران ثبت نشده بود.

شاخص کل هم‌وزن نیز که تصویری دقیق‌تر از وضعیت عمومی نمادهای کوچک و متوسط بازار ارائه می‌دهد، در جریان معاملات امروز ۱.۴ درصد رشد کرد و به یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۹۵۱ واحد رسید. هم‌زمان، شاخص کل فرابورس ایران نیز با افزایش ۱.۴ درصدی، در سطح ۵۱ هزار و ۳۶۳ واحد قرار گرفت.

تابلو معاملات نشان می‌دهد ارزش معاملات بازار خرد و معاملات پایانی یا TAL شامل سهام و صندوق‌های سهامی، در معاملات امروز به بیش از ۴۰ همت رسید؛ رقمی که نسبت به ارزش معاملات خرد چهارشنبه گذشته، افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در مجموع نیز ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس در محدوده ۷۲ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. ارزش کل بازارهای سهام ایران شامل بورس تهران، فرابورس و بازار پایه نیز به حدود ۲۱ هزار و ۹۱۶ هزار میلیارد تومان رسید.

معاملات پایانی بازار نیز امروز با دادوستد ۳۲۱ نماد همراه بود و ارزش معاملات انجام‌شده در این مرحله به حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد امروز ۹۸۷ میلیارد تومان نقدینگی از سوی معامله‌گران حقیقی وارد بازار سهام شد. همچنین، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج یک هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند؛ موضوعی که از تداوم حرکت بخشی از منابع از بازارهای کم‌ریسک به سمت سهام و صندوق‌های سهامی حکایت دارد.

در سمت عرضه و تقاضا نیز برتری با خریداران بود. در پایان معاملات، ۳۹۷ نماد با صف خریدی به ارزش مجموع ۷ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان مواجه بودند؛ در مقابل، تنها ۳۴ نماد صف فروش داشتند و ارزش مجموع این صف‌ها به ۳۵۶ میلیارد تومان رسید.