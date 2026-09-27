رشد ۱.۶۹ درصدی شاخص کل زیر سایه افت محسوس ارزش معاملات خرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ با رشد قابل توجه شاخص‌های اصلی و برتری نمادهای صف خرید دنبال شد، اما همزمان ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی نسبت به میانگین معاملات روزهای اخیر کاهش محسوسی داشت؛ به‌طوری که جهش شاخص‌ها در شرایطی رقم خورد که حجم ریالی معاملات خرد پایین‌تر از سطوح معمول هفته‌ها و ماه‌های اخیر بود.

رشد ۱۲۱ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۱۲۱ هزار و ۵۱ واحدی معادل ۱.۶۹ درصد، در سطح ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۱۴۱ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز ۳۱ هزار و ۴۲۶ واحد معادل ۱.۶۳ درصد افزایش یافت و به یک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۱۶ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱.۷۱ درصد، شاخص بازار دوم ۱.۶۵ درصد و شاخص آزاد شناور نیز ۱.۶۳ درصد رشد کردند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با رشد یک‌هزار و ۹۷ واحدی معادل ۱.۹ درصد به ۵۸ هزار و ۷۵۶ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۱.۹۲ درصد افزایش یافت و شاخص بازار اول فرابورس ۲.۳۸ درصد رشد کرد.

ارزش معاملات خرد پایین‌تر از میانگین‌های اخیر

در مقابل رشد شاخص‌ها، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی تا ساعت ۱۳:۳۲ به ۳۱ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که فاصله محسوسی با میانگین ارزش معاملات در روزهای اخیر دارد.

میانگین ارزش معاملات خرد در ۵ روز گذشته حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان، میانگین ۲۰ روزه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان و میانگین ۶۰ روزه حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس، ارزش معاملات خرد امروز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۴ درصد، پایین‌تر از میانگین ۵ روزه قرار گرفت. این فاصله در مقایسه با میانگین ۲۰ روزه به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۹ درصد، رسید. ارزش معاملات خرد همچنین حدود ۷ درصد پایین‌تر از میانگین ۶۰ روزه بود.

این اختلاف میان رشد شاخص‌ها و سطح ارزش معاملات خرد، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات امروز بورس بود.

صف‌های خرید در برابر صف‌های فروش

در سمت تقاضا، ۵۲۷ نماد با صف خرید به ارزش ۸ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان مواجه شدند، در حالی که تنها ۲۲ نماد صف فروش به ارزش ۳۹۱ میلیارد تومان داشتند.

همچنین ۱۵۲ نماد در محدوده مثبت و ۵۸ نماد در محدوده منفی، بدون تشکیل صف معامله شدند.

سرانه خرید حقیقی‌ها نیز ۸۴ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۶۴ میلیون تومان بود. در جریان معاملات، ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها به بازار ثبت شد و ۱۸۴ میلیارد تومان نیز از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خارج شد.

«فملی» بیشترین اثر را بر رشد شاخص داشت

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، «فملی» با ۲۶ هزار و ۳۵۶ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشت.

پس از آن «شپنا» با ۷ هزار و ۱۴۸ واحد، «فارس» با ۶ هزار و ۴۳ واحد، «تابان» با ۵ هزار و ۶۹۸ واحد، «فولاد» با ۴ هزار و ۶۷۷ واحد، «تاپیکو» با ۴ هزار و ۵۹۱ واحد و «شستا» با ۴ هزار و ۵۱۹ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

از نظر ارزش معاملات نیز «تابان»، «فملی»، «ذوب» و «وبملت» در میان نمادهای مورد توجه بازار قرار گرفتند. ارزش معاملات «تابان» حدود ۱۱ هزار و ۵۸ میلیارد ریال و ارزش معاملات «فملی» حدود ۷ هزار و ۵۴۸ میلیارد ریال ثبت شد.

رشد ۱.۹ درصدی فرابورس

در فرابورس، شاخص کل با رشد ۱.۹ درصدی به ۵۸ هزار و ۷۵۶ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۹۲ درصدی در سطح ۳۵۹ هزار و ۸۱۱ واحد ایستاد.

شاخص بازار اول فرابورس ۲.۳۸ درصد و شاخص بازار دوم ۱.۸۴ درصد افزایش یافتند. ارزش معاملات ثبت‌شده در بازارهای فرابورس نیز تا ساعت ۱۳:۳۰ حدود ۳۴۷ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال بود.

در این بازار، «مارون» با ۱۰۰.۸۲ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشت و پس از آن «فزر»، «کگهر»، «آریا»، «ومپنا»، «نیشکر» و «هرمز» قرار گرفتند.

در مجموع، معاملات پنجم مهرماه با رشد همزمان شاخص‌های بورس و فرابورس، برتری قابل توجه تعداد صف‌های خرید و ورود نقدینگی همراه شد؛ با این حال، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در سطحی پایین‌تر از میانگین‌های ۵، ۲۰ و ۶۰ روزه قرار گرفت که در کنار رشد شاخص‌ها، یکی از نکات قابل توجه معاملات امروز بازار سهام محسوب می‌شود.