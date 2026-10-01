ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح پنجشنبه اظهار کرد: امروز پنجشنبه نهم مهرماه، تداوم ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات و ناپایداری در مناطق دریایی هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات به‌ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد، رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به شرایط جوی، توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی اجتناب شود.

مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز

وی درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: امروز دریا، به‌ویژه در محدوده دریای عمان و تنگه هرمز، مواج پیش‌بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد به ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج نیز گاهی به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: با توجه به مواج بودن دریا، از تردد شناورهای سبک صیادی و تفریحی خودداری شود و در بنادر استان نیز تدابیر لازم برای تردد ایمن سایر شناورها اتخاذ شود.

حمزه‌نژاد بیان کرد: این شرایط جوی و دریایی تا روز جمعه در استان تداوم خواهد داشت و از ساعات عصر جمعه از سرعت باد جنوب‌شرقی روی دریا کاسته می‌شود.

وی افزود: با این حال، با توجه به تداوم وزش بادهای سطحی جنوب‌شرقی، به‌ویژه در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، تا ظهر شنبه، تردد شناورهای سبک باید با احتیاط انجام شود.

افزایش تدریجی دما از ابتدای هفته آینده

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان درباره روند دمایی استان نیز گفت: از روزهای ابتدایی هفته آینده، ضمن کاهش رطوبت نسبی، مقادیر بیشینه دما با شیبی ملایم روند افزایشی خواهد داشت.