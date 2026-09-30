به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه در تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی، وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب با رشد و گسترش ابر در ارتفاعات، به‌ویژه در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد و همچنین برخی نقاط مرکزی و غربی استان، رگبار باران و رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای رخ خواهد داد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به شرایط جوی، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: امروز مناطق دریایی هرمزگان، به‌ویژه دریای عمان و تنگه هرمز، مواج پیش‌بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا نیز به نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: با توجه به مواج بودن دریا، از تردد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی خودداری و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه در بنادر شرقی و مرکزی استان، اتخاذ شود.

حمزه‌نژاد همچنین از تداوم ناپایداری‌های جوی در روزهای آینده خبر داد و گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه، محدوده جزایر خلیج فارس و همچنین جزایر کیش و لاوان، به‌ویژه در ساعات صبح تا ظهر، مواج خواهد بود و تداوم ناپایداری جوی عصرگاهی در استان مورد انتظار است.

وی در خصوص وضعیت دمایی هرمزگان نیز گفت: طی این مدت، ضمن ماندگاری رطوبت نسبی هوا، دمای استان نوسان یک تا دو درجه‌ای خواهد داشت.