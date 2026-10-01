الیاس پرهیزگار به مدال جودو نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، الیاس پرهیزگار که در رقابت های وزن ۸۱- کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافته بود، در این مرحله برابر «لی جون هوان» از کره جنوبی قرار گرفت و با وجود ارایه مبارزه ای نزدیک باخت و به مدال نرسید.

پرهیزگار ابتدا «البایکوف» جودوکار روسی الاصل امارات را با ضربه فنی از پیش رو برداشت و سپس به «ابوبکر شروف» از تاجیکستان با امتیاز باخت. وی در گروه شانس مجدد «شینه بایار« مغولستانی را از پیش رو برداشت و به دیدار رده بندی رفت.

در مسابقات امروز سمیرا خاک خواه با شکست برابر جودوکاری از چین حذف شد. روز گذشته هم مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.

برنامه روز پایانی جودوکاران

فردا جمعه ۱۰ مهرماه در روز پایانی رقابت های جودو در وزن ۷۸- کیلوگرم زنان، مریم بربط در نخستین دیدار «اوتوگان بایار» از مغولستان را پیش رو دارد و در صورت برتری به دیدار «هانگ تائو» از چین می رود.



امیرعباس چوپان دیگر نماینده ایران است که روز جمعه در وزن ۹۰- کیلوگرم به دیدار «ویتشیکا» از کامبوج خواهد رفت و در ادامه برنده مبارزه تاجیکستان و ازبکستان را پیش رو خواهد داشت