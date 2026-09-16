به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی متقی‌فر پیش از ظهر چهارشنبه در رزمایش اهدای ۲۰ هزار بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان گیلان که در گلزار شهدای رشت برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای کمیته امداد، توانمندسازی همه‌جانبه خانواده‌های تحت حمایت و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت فرزندان این خانواده‌ها است.

وی با بیان اینکه فعالیت کمیته امداد صرفاً به پرداخت مستمری محدود نمی‌شود، افزود: این نهاد امروز بیش از ۱۲۰ عنوان خدمت متنوع در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، مسکن، درمان، اشتغال و اقتصاد به جامعه هدف ارائه می‌کند.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور ادامه داد: در این میان، حمایت از فرزندان خانواده‌های تحت پوشش و فراهم کردن زمینه رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برنامه‌های مختلفی در این زمینه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

توزیع یک میلیون و ۱۰۰ هزار بسته لوازم‌التحریر

متقی‌فر با اشاره به اجرای رزمایش اهدای لوازم‌التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: امسال پیرو دستور ریاست کمیته امداد، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار بسته لوازم‌التحریر ایرانی برای دانش‌آموزان تحت حمایت در سراسر کشور تهیه شده است.

وی اضافه کرد: تهیه این بسته‌ها با مشارکت خیران نیک‌اندیش، حامیان، نهادهای دولتی، گروه‌های مردمی و بسیج انجام شده و اکنون در نقاط مختلف کشور در حال توزیع است.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به اجرای این طرح در گیلان بیان کرد: امروز شاهد توزیع بیش از ۲۰ هزار بسته کامل لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان تحت حمایت در سراسر استان گیلان هستیم.

وی هدف از اجرای این طرح را کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود دانش‌آموزان خانواده‌های تحت حمایت با برخورداری از امکانات اولیه مورد نیاز، سال تحصیلی را با آرامش و انگیزه بیشتری آغاز کنند.

حمایت از استعدادهای برتر خانواده امداد

متقی‌فر با اشاره به دستاوردهای حمایت‌های فرهنگی و آموزشی کمیته امداد از فرزندان خانواده‌های تحت پوشش تصریح کرد: امروز افتخار می‌کنیم که بسیاری از چهره‌های موفق مدیریتی و علمی کشور از میان همین خانواده‌ها و فرزندان امداد برخاسته‌اند.

وی افزود: استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و رؤسای دانشگاه‌ها از جمله افرادی هستند که در مسیر زندگی خود از خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد بوده‌اند و امروز در عرصه‌های مختلف کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور از شناسایی ۲۲ هزار استعداد برتر در میان دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت خبر داد و گفت: شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر یکی از برنامه‌های مهم کمیته امداد برای جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌های علمی و انسانی جامعه هدف است.

حجت الاسلام متقی‌فر تصریح کرد: سالانه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و حمایت‌های ویژه برای نخبگان و استعدادهای برتر تحت حمایت اختصاص می‌یابد.

وی تأکید کرد: هدف این است که هیچ دانش‌آموز، دانشجو یا نخبه‌ای به دلیل مشکلات و تنگناهای مالی از مسیر رشد، بالندگی، پیشرفت علمی و دستیابی به مدارج عالی بازنماند.

معاون فرهنگی کمیته امداد کشور با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان خانواده‌های تحت حمایت از اولویت‌های این نهاد است، اظهار کرد: حمایت‌های فرهنگی و آموزشی در کنار خدمات معیشتی می‌تواند زمینه توانمندسازی پایدار خانواده‌ها را فراهم کند.

وی افزود: نگاه کمیته امداد این است که خانواده‌های تحت حمایت در مسیر توانمندسازی قرار گیرند و فرزندان آنان نیز بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی، استعدادهای خود را شکوفا کنند.

اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت

گفتنی است همزمان با برگزاری رزمایش اهدای لوازم‌التحریر، آیین نمادین اهدای ۳۷۸ اُمین سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان از ابتدای سال جاری تاکنون نیز برگزار شد.

این اقدام در راستای حمایت از جوانان تحت پوشش و کمک به تأمین بخشی از نیازهای اولیه زندگی مشترک آنان انجام شده است.

همچنین همزمان با این مراسم، آیین نمادین تحویل ۱۲۰ اُمین واحد مسکن مددجویی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد گیلان از دهه فجر سال ۱۴۰۴ تاکنون برگزار شد.

بر اساس این گزارش، اجرای همزمان برنامه‌های حمایت تحصیلی، اهدای جهیزیه و تأمین مسکن، بخشی از اقدامات کمیته امداد برای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش و حرکت در مسیر توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی آنان است.