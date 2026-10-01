به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی ظهر پنجشنبه در بازدید از روند آماده‌سازی و محوطه‌سازی پیرامون مسجد جامع هشترود، بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای این طرح اظهار کرد: زیبنده نیست پروژه‌ای با اهمیت اجتماعی و فرهنگی، نزدیک به ۳۰ سال در بلاتکلیفی باقی بماند.

وی هدف اصلی این طرح را ارتقای کیفیت محیطی و ساماندهی پیرامون مسجد جامع هشترود عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با اجرای این پروژه، فضای مناسبی در شأن مردم منطقه ایجاد شود.

بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، درباره اعتبارات و قرارداد این پروژه گفت: تاکنون نزدیک به پنج میلیارد تومان از محل منابع شرکت بازآفرینی شهری برای اجرای طرح هزینه شده است.

وی افزود: برآورد اولیه برای تکمیل پروژه حدود ۲۸ میلیارد تومان بود که در نهایت قرارداد اجرای آن با مبلغ ۴۰ میلیارد تومان منعقد شد.

طاهرخانی درباره زمان‌بندی اجرای پروژه نیز گفت: مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای این قرارداد یک تا یک‌ونیم سال است و تلاش می‌شود پروژه تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی طرح از ماه آینده آغاز می‌شود و فرآیند تملک اراضی مورد نیاز نیز تا پایان سال جاری تعیین تکلیف و قطعی خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین بر تسریع در فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: فراخوان و مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط آماده شده است و با آغاز عملیات اجرایی در ماه آینده، روند پیشرفت پروژه سرعت خواهد گرفت.