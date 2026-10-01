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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

آخرین وضعیت سایت ۱۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن هشترود بررسی شد

آخرین وضعیت سایت ۱۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن هشترود بررسی شد

هشترود- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بازدید از سایت ۱۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن این شهرستان، آخرین وضعیت آماده‌سازی زمین، تأمین زیرساخت‌ها و موانع اجرایی پروژه را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی ظهر چهارشنبه در سفر به شهرستان هشترود از سایت ۱۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید، روند آماده‌سازی و جانمایی سایت و همچنین چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه تأکید شد.

تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق و گاز، آماده‌سازی زمین و رعایت الزامات معماری و شهرسازی از مهم‌ترین محورهای بررسی‌شده در این بازدید بود.

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پروژه، اظهار کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی، تحویل واحدهای مسکونی با کیفیت مطلوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان است.

وی همچنین بر افزایش همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در آماده‌سازی سایت و اجرای واحدهای نهضت ملی مسکن در هشترود تأکید کرد.

در این بازدید مجید شارقی، مدیرکل دفتر نظارت سازمان ملی زمین و مسکن، فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرام شهابی، نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی و بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، حضور داشتند.

کد مطلب 6964542

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