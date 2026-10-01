به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی صبح امروز پنجشنبه با استقبال بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی و محسن رضوی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل، وارد فرودگاه تبریز شد.

طاهرخانی در جریان این سفر کاری، از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های مسکن در شهرستان‌های هشترود و چاراویماق بازدید و روند اجرای آنها را بررسی می‌کند.

مجید شارقی، مدیرکل دفتر نظارت سازمان ملی زمین و مسکن و فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز معاون وزیر راه و شهرسازی را در این سفر همراهی می‌کنند.

بر اساس برنامه سفر، هیئت وزارت راه و شهرسازی در شهرستان هشترود از طرح ساماندهی پیرامون مسجد جامع و مسیر سد دره‌سی بازدید خواهد کرد. سایت ۱۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن هشترود نیز از دیگر طرح‌های مورد بررسی در این سفر است.

در ادامه، هیئت اعزامی به شهرستان چاراویماق می‌رود و از پروژه ۳۶ هکتاری نهضت ملی مسکن قره‌آغاج، سایت مسکن مهر و سایت ۳۸ هکتاری نهضت ملی مسکن این شهرستان بازدید می‌کند.

جلسه جمع‌بندی این سفر نیز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در فرمانداری چاراویماق برگزار می‌شود تا مسائل مربوط به روند اجرای طرح‌ها، تکمیل واحدهای مسکونی و چالش‌های زیرساختی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.