به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیتی‌گروپ پیش‌بینی ۱۲ماهه خود برای قیمت بیت‌کوین را از ۸۲ هزار دلار به ۱۱۳ هزار دلار افزایش داد و اعلام کرد افزایش فعالیت در بازار رمزارزها و ازسرگیری ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله بورسی، چشم‌انداز این بازار را بهبود داده است.

این بانک همچنین پیش‌بینی خود برای قیمت اتریوم را از ۲۲۴۰ دلار به ۳۰۲۸ دلار افزایش داده است.

سیتی‌گروپ در یادداشتی اعلام کرد انتظار دارد جریان ورود سرمایه به بازار رمزارزها طی ۱۲ ماه آینده با سرعتی آهسته‌تر اما باثبات‌تر از سر گرفته شود؛ زیرا مشاوران سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها به‌تدریج سهم بیت‌کوین را در سبدهای سرمایه‌گذاری خود افزایش می‌دهند.

این بانک همچنین پیش‌بینی کرده است حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه طی ۱۲ ماه آینده وارد بازار رمزارزها شود.

بیت‌کوین و اتریوم طی سه ماه گذشته به ترتیب نزدیک به ۴۰ و ۶۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و در نتیجه زیان آنها از ابتدای سال به حدود ۴ و ۹ درصد کاهش یافته است.

رویترز گزارش داده است بیت‌کوین پس از چند ماه عقب‌ماندن از سایر دارایی‌های پرریسک، از کف قیمتی ماه ژوئیه حدود ۴۰ درصد رشد کرده است. کاهش ارزش دلار و اقدامات اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق قرضه از عوامل مورد اشاره در تقویت دوباره بازار رمزارزها بوده‌اند.

با این حال، وضعیت مقرراتی بازار همچنان یکی از عوامل مورد توجه سرمایه‌گذاران است. سنای آمریکا هفته گذشته نتوانست قانون موسوم به «Clarity Act» را که با هدف ایجاد چارچوب قانونی برای دارایی‌های دیجیتال مطرح شده بود، پیش ببرد.

سیتی‌گروپ اعلام کرده است ناکامی این طرح مسیر تصویب قوانین ساختار بازار رمزارزها را دشوارتر کرده، اما اقدامات نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تا حدی از فشار منفی بر احساسات بازار کاسته است.

بر اساس داده‌های بازار، بیت‌کوین در نخستین روز اکتبر در محدوده ۸۳ تا ۸۴ هزار دلار معامله شده است.