به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رمزارزها در معاملات روز چهارشنبه با فشار فروش مواجه شد و ارزش کل بازار دارایی‌های دیجیتال کاهش یافت.

داده‌های بازار نشان می‌دهد ارزش کل بازار رمزارزها به حدود ۲.۵۸ تریلیون دلار رسیده که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲.۳۱ درصد کاهش دارد. همزمان حجم معاملات ۲۴ساعته بازار به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار رسیده است.

در این میان، بیت‌کوین، بزرگ‌ترین رمزارز جهان، در محدوده ۷۵ هزار و ۹۰۰ دلار معامله می‌شود. داده‌های Blockchain.com نیز قیمت بیت‌کوین را حدود ۷۵٬۸۹۴ دلار نشان می‌دهد.

اتریوم نیز در معاملات امروز تحت فشار قرار دارد و همزمان با کاهش قیمت بیت‌کوین، بازار رمزارزهای بزرگ با نوسان همراه شده است. گزارش بازارهای جهانی رویترز در روز چهارشنبه نیز از ثبات نسبی بیت‌کوین پس از افت اخیر و کاهش محدود قیمت اتر خبر داده است.

فشار بر بازار رمزارزها در شرایطی ادامه دارد که سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره هستند. بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را به میزان بالایی قیمت‌گذاری کرده‌اند و بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا نیز برای نخستین‌بار در سه سال گذشته موقتاً از ۵ درصد عبور کرده است؛ شرایطی که می‌تواند بر دارایی‌های پرریسک از جمله رمزارزها اثر بگذارد.

از سوی دیگر، بازار رمزارزها همچنان تحت تأثیر تحولات قانون‌گذاری در آمریکا قرار دارد. شکست اخیر سنای آمریکا در پیشبرد لایحه جامع تنظیم بازار رمزارزها، در معاملات روز سه‌شنبه به افت حدود ۴ درصدی بیت‌کوین و کاهش حدود ۹ درصدی سهام Coinbase و Circle منجر شد.

با این حال، وضعیت معاملات امروز با ریزش روز گذشته متفاوت است و گزارش رویترز نشان می‌دهد بیت‌کوین در معاملات چهارشنبه تا حدی تثبیت شده است.