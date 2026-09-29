واژگونی پراید در محور مشهد_نیشابور با ۷ مصدوم

اسماعیل شاهبیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر واژگونی یک خودروی پراید در این محور مواصلاتی تیم امداد و نجات جادهای پایگاه امام رضا (ع) هلالاحمر نیشابور به محل اعزام شدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر زبرخان افزود: این حادثه که امروز هفتم مهرماه به وقوع پیوست، به دلیل حجم بالای مصدومان، بلافاصله با درخواست اورژانس ۱۱۵ همراه بود که نجاتگران اعزامی در نخستین گام، نسبت به تثبیت و ایمنسازی صحنه برای پیشگیری از حوادث ثانویه اقدام کردند.
وی با اشاره به اقدامات پیشبیمارستانی انجام شده تصریح کرد: نجاتگران پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات اولیه درمانی، یکی از مصدومان را با آمبولانس هلالاحمر به مرکز درمانی منتقل کردند.
شاهبیکی عنوان کرد: ۶ مصدوم دیگر این حادثه نیز با همکاری آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ جهت دریافت خدمات تکمیلی درمانی به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شدند که حال عمومی آنان توسط کادر درمان در دست بررسی است.
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