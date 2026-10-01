به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی‌پور، پیش از ظهر پنجشنبه در درس تفسیر قرآن کریم اظهار کرد: یکی از ابعاد اساسی دین، تبیین نحوه صحیح ارتباط انسان با جهان هستی و به‌ویژه چگونگی تعامل با دیگر انسان‌ها بر پایه رعایت حقوق، مسئولیت‌پذیری و اصول اخلاقی است.

وی افزود: دین در معنای جامع خود، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و فضائل انسانی و اخلاقی را دربرمی‌گیرد و «دینداری» بیانگر پایبندی انسان به این ارزش‌هاست.

حجت‌الاسلام حسینی پور تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً بر اساس یک رفتار، فردی را متدین یا غیرمتدین دانست؛ بلکه دینداری، در گرو ایمان و التزام عملی به آموزه‌های دین است.

وی ادامه داد: علم جامع و کامل از آنِ پیامبر اکرم(ص) است که از تعلیم الهی برخوردار بود؛ دیگر انسان‌ها نیز متناسب با ظرفیت و تلاش خود از علم بهره می‌برند و باید در مسیر رشد علمی و عملی گام بردارند.

امام جمعه موقت اراک تاکید کرد: هر فرد باید متناسب با ظرفیت خود در مسیر رشد دینی گام بردارد و در برابر دیگر مخلوقات نیز مسئولیت‌پذیر باشد.

وی افزود: ضروری است در روابط اجتماعی، رعایت حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

حجت‌الاسلام حسینی پور بیان کرد: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و گنجینه تجربه و دانش هستند و باید با حفظ جایگاه و کرامت آنان، از تجربیات و راهنمایی‌هایشان بهره‌مند شد و حقوق این قشر را به‌درستی ادا کرد.

وی گفت: ارتباط صحیح با انسان‌ها از ابعاد اساسی آموزه‌های دینی است و تکریم سالمندان و رعایت حقوق آنان، بخشی از این مسئولیت دینی و اخلاقی به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو باید از ظرفیت، دانش و تجربه این قشر ارزشمند در جامعه بهره گرفت.