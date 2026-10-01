به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین این حرم مطهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس، این پیام را جامع، منسجم و سرشار از حکمت دانست و گفت: این پیام باید به‌عنوان نسخه هدایت برای نیروهایی که در مسیر انقلاب اسلامی حرکت می‌کنند، مورد مطالعه و تبیین قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط جمهوری اسلامی ایران در مقاطع حساس تاریخی اظهار کرد: رهبری رهبر معظم انقلاب بر نظام جمهوری اسلامی یکی از الطاف خاص خداوند در حق ملت ایران و انقلاب اسلامی بوده است.

کلانتری ادامه داد: در شرایطی که جمهوری اسلامی با جنگی بی‌سابقه و تمام‌عیار مواجه بود، خداوند قلوب را به سمت شخصیتی جامع و مجتهدی مسلط هدایت کرد تا سکان انقلاب را در دست بگیرد و این موضوع جز در سایه لطف پروردگار قابل تبیین نیست.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد خلأ در رأس نظام افزود: دشمن سال‌ها برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود و حتی در جریان جنگ تلاش کرد مانع برگزاری جلسات مجلس خبرگان رهبری شود، اما این مجلس مطابق قانون تشکیل شد و رهبری نظام نیز انتخاب شد.

انقلاب اسلامی؛ عبور از ظلمت به نور

وی با اشاره به آغاز پیام رهبر انقلاب با آیه پنجم سوره ابراهیم، «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَیٰ بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ»، گفت: این آیه را می‌توان به‌عنوان یکی از مضامین مهم انقلاب اسلامی نیز مورد توجه قرار داد.

کلانتری افزود: قرآن کریم با بیان سرگذشت حضرت موسی(ع) نشان می‌دهد که انسان‌هایی که در ظاهر از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، می‌توانند با تکیه بر حق در برابر مستکبران بایستند و یک ملت را از ظلمت به نور هدایت کنند.

وی با اشاره به نهضت امام خمینی(ره) کفت: امام خمینی(ره) نیز در آغاز نهضت طلبه‌ای گمنام در میان هزاران طلبه و مجتهد حوزه علمیه قم بود، اما با اتکا به آرمان‌های الهی و ایستادگی در برابر رژیم پهلوی، حرکتی را آغاز کرد که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

دفاع مقدس، نقطه آغاز تقویت نظام اسلامی

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با بیان اینکه دشمنی با جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب آغاز شد، گفت: جنگ تحمیلی نخستین ضربه بزرگ دشمن بود، اما نظام اسلامی از دل این جنگ قدرتمندتر بیرون آمد.

وی افزود: ویژگی مستمر جمهوری اسلامی در برابر حوادث و توطئه‌های دشمن این بوده که هرچه فشارها بیشتر شده، ظرفیت‌های کشور برای مقاومت و پیشرفت نیز افزایش یافته است.

کلانتری با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر تصریح کرد: فشارهای دشمن موجب افزایش آگاهی و انسجام مردم شده و حتی بسیاری از کسانی که شاید پیش از این شناخت دقیقی از واقعیت‌های تقابل ایران و دشمنان نداشتند، در جریان این حوادث با ابعاد آن آشنا شدند.

تأکید رهبر انقلاب بر نقاط قوت و امیدآفرینی

وی یکی از ویژگی‌های مهم پیام رهبر معظم انقلاب را امیدآفرینی و برجسته‌سازی نقاط قوت کشور دانست و گفت: در این پیام بر پیشرفت، عزت، استقلال و افزایش اعتبار جمهوری اسلامی در جهان اسلام و عرصه بین‌المللی تأکید شده است.

کلانتری ادامه داد: رهبر انقلاب در این پیام شرایط امروز کشور را با روزهای آغاز انقلاب و دفاع مقدس مقایسه کرده‌اند؛ روزهایی که ایران برای دفاع از خود با دست خالی مواجه بود و امروز به جایگاهی رسیده که قدرت‌های بزرگ ناگزیر از محاسبه توانمندی‌های آن هستند.

وی با تأکید بر نقش ایمان و اعتقاد دینی در قدرت ملت ایران گفت: در نگاه الهی، قدرت تنها با محاسبات مادی سنجیده نمی‌شود و ملتی که برای اقامه حق ایستادگی می‌کند و از جان و فرزندان خود می‌گذرد، از وعده الهی برای پیروزی برخوردار است.

زنان در تحولات انقلاب و دفاع از کشور نقش برجسته‌ای دارند

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) همچنین با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب درباره نقش زنان اظهار کرد: زنان در پیروزی انقلاب اسلامی حضوری تعیین‌کننده داشتند و در بسیاری از عرصه‌ها پیشگام بودند.

وی افزود: این حضور در تحولات اخیر نیز استمرار داشته و بانوان ایرانی با حضور اجتماعی و ایستادگی خود نقش مهمی در دفاع از کشور و حفظ انسجام اجتماعی ایفا کرده‌اند.

کلانتری با تأکید بر اهمیت جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفت: حتی اگر جامعه‌ای سرشار از نیروهای مؤمن، مجاهد و آماده دفاع باشد، هدایت صحیح این ظرفیت‌ها نیازمند رهبری الهی و هدایتگر است.

وی در پایان با اشاره به توصیه رهبر انقلاب برای تبیین دستاوردهای کشور و مرور حوادث تاریخی تأکید کرد: نباید پیام‌های رهبر انقلاب به‌صورت گذرا شنیده و فراموش شود؛ این پیام‌ها باید چندین بار مطالعه و درباره آنها تأمل شود، زیرا دربردارنده نکات مهمی برای شناخت مسیر انقلاب و جلوگیری از خطا در تحلیل و تصمیم‌گیری است.