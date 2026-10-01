به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان در تشریح این خبر، اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پاسگاه انتظامی « گهکم » شهرستان حاجی‌آباد حین کنترل محور مواصلاتی بندرعباس به سمت حاجی‌آباد به یک دستگاه کامیون حامل یک دستگاه خودروی سواری لکسوس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون و انجام بررسی‌های لازم و استعلام‌های مربوطه دریافتند خودروی مذکور فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش این خودروی قاچاق را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک خودرو برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.