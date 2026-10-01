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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

کشف خودروی لکسوس قاچاق ۶۰۰ میلیارد ریالی در حاجی‌آباد

کشف خودروی لکسوس قاچاق ۶۰۰ میلیارد ریالی در حاجی‌آباد

حاجی‌آباد ـ جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان از کشف یک دستگاه خودروی سواری لکسوس قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در شهرستان حاجی‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان در تشریح این خبر، اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پاسگاه انتظامی « گهکم » شهرستان حاجی‌آباد حین کنترل محور مواصلاتی بندرعباس به سمت حاجی‌آباد به یک دستگاه کامیون حامل یک دستگاه خودروی سواری لکسوس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون و انجام بررسی‌های لازم و استعلام‌های مربوطه دریافتند خودروی مذکور فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش این خودروی قاچاق را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک خودرو برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6964634

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