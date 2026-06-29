به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر نظری از کشف یک محموله البسه قاچاق در شهرستان حاجی‌آباد خبر داد و اظهار کرد: مأموران پاسگاه باغات در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز مأموران در عملیاتی ضربتی خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد با بیان اینکه در بازرسی از خودرو یک‌هزار و ۶۰۰ ثوب البسه زنانه خارجی قاچاق کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ نظری، خاطرنشان کرد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.