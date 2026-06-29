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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

کشف محموله ۱۳ میلیارد ریالی البسه قاچاق در حاجی‌آباد

کشف محموله ۱۳ میلیارد ریالی البسه قاچاق در حاجی‌آباد

حاجی آباد - فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد از کشف یک‌هزار و ۶۰۰ ثوب البسه قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال از یک دستگاه خودروی سمند و دستگیری راننده آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر نظری از کشف یک محموله البسه قاچاق در شهرستان حاجی‌آباد خبر داد و اظهار کرد: مأموران پاسگاه باغات در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز مأموران در عملیاتی ضربتی خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد با بیان اینکه در بازرسی از خودرو یک‌هزار و ۶۰۰ ثوب البسه زنانه خارجی قاچاق کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ نظری، خاطرنشان کرد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6873772

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