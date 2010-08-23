  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

محموله قاچاق کالا در حاجی آباد هرمزگان کشف شد

محموله قاچاق کالا در حاجی آباد هرمزگان کشف شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: با تلاش و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یک محموله قاچاق کالا به ارزش افزون بر چهار میلیارد ریال در محدوده شهرستان حاجی آباد از توابع این استان شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، کالای قاچاق شامل انواع ریسیور و تجهیزات ماهواره، داروهای نیروزا، سیگار، پوشاک و کفش بوده که متهمان سعی داشتند آن را با حمل در یک دستگاه کامیون تریلر به استان خراسان رضوی انتقال دهند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.

متهمان دستگیر شده به همراه محموله قاچاق کالای کشف شده تحویل مراجع قضایی شدند.

براساس این گزارش مبلغ جریمه برآورد شده از سوی گمرک شهید رجایی و اداره دخانیات استان چهار میلیارد و 541 میلیون و 255 هزار و 412 ریال تعیین شده است.

کد مطلب 1138798

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها