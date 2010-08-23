محموله قاچاق کالا در حاجی آباد هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، کالای قاچاق شامل انواع ریسیور و تجهیزات ماهواره، داروهای نیروزا، سیگار، پوشاک و کفش بوده که متهمان سعی داشتند آن را با حمل در یک دستگاه کامیون تریلر به استان خراسان رضوی انتقال دهند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.

متهمان دستگیر شده به همراه محموله قاچاق کالای کشف شده تحویل مراجع قضایی شدند.

براساس این گزارش مبلغ جریمه برآورد شده از سوی گمرک شهید رجایی و اداره دخانیات استان چهار میلیارد و 541 میلیون و 255 هزار و 412 ریال تعیین شده است.