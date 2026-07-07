به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر نظری، اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گهکم شهرستان حاجی‌آباد در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی مقطعی مقابل پاسگاه پلیس‌راه به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۳ تن تخم‌مرغ قاچاق و ۷ گالن ۲۰ لیتری گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد ارزش محموله کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: خودرو به پارکینگ منتقل شد و یک متهم نیز با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.