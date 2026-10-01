به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله طاهرخانی عصر پنجشنبه، در سفر به شهرستان چاراویماق، به منظور بررسی آخرین وضعیت آماده‌سازی سایت ۳.۶ هکتاری نهضت ملی مسکن، از این پروژه بازدید کرد. در این بازدید میدانی که با همراهی مجید شارقی مدیرکل دفتر نظارت سازمان ملی زمین و مسکن، فریدون بابایی‌اقدم عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، بابک نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی انجام شد، ابعاد اجرایی و موانع پیش روی متقاضیان مورد واکاوی قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این بازدید، این سایت ۳.۶ هکتاری در قالب ۷۵ قطعه زمین با متراژ ۲۰۰ مترمربع برای هر قطعه، تعریف شده است. نکته حائز اهمیت در این پروژه، تکمیل فرآیند واگذاری تمامی ۷۵ قطعه به متقاضیان است که بار مسئولیت آماده‌سازی زیرساخت‌ها را برای دستگاه‌های متولی دوچندان می‌کند. مدل اجرایی این سایت به گونه‌ای است که آماده‌سازی معابر و زیرساخت‌ها بر عهده پیمانکاران طرف قرارداد با اداره کل راه و شهرسازی و عملیات ساخت و ساز ساختمان ها بر عهده متقاضیان به صورت گروه ساخت می باشد.

طاهرخانی در جریان این بازدید، با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان مالکین به قطعات خود، تصریح کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت باید با فوریت انجام شود تا امکان تردد و رفت‌وآمد متقاضیان برای شروع ساخت‌وساز فراهم شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص مسیر ورودی سایت افزود: سایت طرح ملی مسکن و تمامی ورودی‌های آن باید به صورت یکپارچه و با رعایت استانداردهای لازم بهسازی شود تا فضای مناسبی برای سکونت شهروندان ایجاد گردد.