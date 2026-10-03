همت باغداران شلیل وند مراغه برای آسفالت راه باغات

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف امیدی روز شنبه افزود: طرح آسفالت ریزی در سه محور منتهی به باغات روستا شلیل وند و با مشارکت ۵۰ میلیارد تومانی باغداران اجرا شده است.

وی اضافه کرد: اهالی روستای شلیل وند در انجام امورات خیریه مشارکت خوبی دارند و سال گذشته نیز بخشی از راه‌های بین مزارع و باغات را آسفالت ریزی کردند.

بخشدار مرکزی مراغه افزود:با آسفالت ریزی راه بین باغات و مزارع مردم به راحتی می‌توانند در باغات حضور یافته و محصول خود را به بازار منتقل کنند.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: روستای شلیل وند قطب تولید سیب، آلوچه و گل محمدی در این شهرستان است.

خرسندی افزود: پیش از این گرد و خاک حاصل از راه‌های خاکی به درختان و محصول باغات روستا خسارت می‌زد.

وی اضافه کرد: با آسفالت ریزی مسیر بین باغات اهالی محصول با کیفیت را در بازار عرضه خواهند کرد.

روستای شلیل وند با ۲۵۰ خانوار در بخش مرکزی مراغه واقع شده است.