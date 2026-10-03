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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

همت باغداران شلیل وند مراغه برای آسفالت راه باغات

همت باغداران شلیل وند مراغه برای آسفالت راه باغات

مراغه- بخشدار مرکزی مراغه گفت:آسفالت ریزی راه باغات به طول ۷ کیلومتر با هدف بهسازی مسیر برای رفت و آمد، پیشرفت و آبادانی روستا انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف امیدی روز شنبه افزود: طرح آسفالت ریزی در سه محور منتهی به باغات روستا شلیل وند و با مشارکت ۵۰ میلیارد تومانی باغداران اجرا شده است.

وی اضافه کرد: اهالی روستای شلیل وند در انجام امورات خیریه مشارکت خوبی دارند و سال گذشته نیز بخشی از راه‌های بین مزارع و باغات را آسفالت ریزی کردند.

بخشدار مرکزی مراغه افزود:با آسفالت ریزی راه بین باغات و مزارع مردم به راحتی می‌توانند در باغات حضور یافته و محصول خود را به بازار منتقل کنند.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: روستای شلیل وند قطب تولید سیب، آلوچه و گل محمدی در این شهرستان است.

خرسندی افزود: پیش از این گرد و خاک حاصل از راه‌های خاکی به درختان و محصول باغات روستا خسارت می‌زد.

وی اضافه کرد: با آسفالت ریزی مسیر بین باغات اهالی محصول با کیفیت را در بازار عرضه خواهند کرد.

روستای شلیل وند با ۲۵۰ خانوار در بخش مرکزی مراغه واقع شده است.

کد مطلب 6966046

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