به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی عصر پنجشنبه در جریان سفر به شهر قره‌آغاج و بازدید از سایت ۳۸ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن، آخرین وضعیت اجرای این پروژه را بررسی کرد.

در این بازدید که با حضور مجید شارقی، مدیرکل دفتر نظارت سازمان ملی زمین و مسکن، فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و فرامرز شهسواری، نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی انجام شد، تصمیماتی برای تسریع در اجرای پروژه اتخاذ شد.

طاهرخانی با اشاره به توقف عملیات اجرایی سایت گفت: پیمانکار قبلی به تعهدات خود در قبال این پروژه عمل نکرد و همین مسئله موجب توقف عملیات شد؛ بنابراین برای پایان دادن به بلاتکلیفی و تسریع در اجرای پروژه، مسئولیت آماده‌سازی سایت ۳۸ هکتاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات اجرایی بنیاد مسکن از هفته آینده به صورت جدی آغاز خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به در پیش بودن فصل سرما اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی، تسریع در اجرای پروژه در اولویت قرار دارد و پیمانکار متعهد شده است در صورت مساعد بودن شرایط جوی، عملیات بر و کف پروژه را تا خردادماه سال آینده به پایان برساند تا زمین‌ها برای تحویل به متقاضیان آماده شود.

طاهرخانی ادامه داد: بر اساس برنامه پیش‌بینی شده، معابر اصلی سایت تا مرحله ساب‌بیس اجرا خواهد شد و همزمان هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تأمین آب و برق کارگاهی پیگیری می‌شود تا مالکان پس از تحویل قطعات بتوانند عملیات ساخت‌وساز را آغاز کنند.

وی با اشاره به محدودیت‌های توپوگرافی در توسعه شهر قره‌آغاج گفت: سایت ۳۸ هکتاری در موقعیت مناسبی نسبت به شهر قرار دارد و بهره‌برداری از آن می‌تواند در تأمین مسکن برای متقاضیان واجد شرایط و تحقق اهداف جوانی جمعیت در این منطقه مؤثر باشد.