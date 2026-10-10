تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای آسفالت ریزی باند دوم کمربندی مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرید موسوی روز شنبه گفت: ۵۰ میلیارد تومان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به آذربایجان‌شرقی ابلاغ شد تا باند دوم کمربندی مراغه در محدوده میدان بسیج تا میدان مجلس بهسازی و روکش آسفالت شود.

وی اضافه کرد: یک باند این مسیر پیش‌تر با اقدام شهرداری مراغه آسفالت شده و با ابلاغ اعتبار جدید باند دیگر این محور نیز در مسیر بهسازی و آسفالت قرار گرفته است.

سید فرید موسوی گفت: این اعتبار در شرایط محدودیت منابع عمرانی کشور و در ادامه پیگیری‌های انجام‌ شده برای بهسازی راه‌های شهرستان تامین شده است. طی ماه‌های اخیر نیز عملیات آسفالت و بهسازی در تعدادی از محورهای شهری و روستایی مراغه اجرا شده و این روند در سایر مسیرهای پرتردد ادامه دارد.

وی با اشاره به ابلاغ این اعتبار گفت: انتظار می رود عملیات اجرایی این طرح با سرعت انجام شود تا مردم نتیجه این اعتبار را در کیفیت مسیر و رفت‌وآمد روزانه خود ببینند.

وی افزود: در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌ایم بهسازی محورهای پرتردد شهری و روستایی را به‌ صورت مستمر دنبال کنیم. بخشی از این کار امروز در جاده‌ها و معابر شهرستان دیده می‌شود و پیگیری برای سایر مسیرهای نیازمند بهسازی نیز ادامه دارد.