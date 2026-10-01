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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

۹۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق در بناب کشف شد

۹۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق در بناب کشف شد

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از توقیف ۲ دستگاه خودروی سواری و کشف ۹۰۰ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا در جریان کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، به ۲ دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروهای توقیف‌شده، ۹۰۰ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق را کشف کردند که ارزش کالاهای مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب ادامه داد: در این عملیات ۲ دستگاه خودروی سواری توقیف و ۲ متهم دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

بابایاری از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و افراد سودجو، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6964851

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