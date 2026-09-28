کشف البسه قاچاق ۵۰ میلیاردی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ، ماموران کلانتری ۱۳ عباسی در مسیر مرند به تبریز به ۴ دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی ، تعداد یک هزار و ۶۱۸ ثوب انواع لباس مردانه و زنانه قاچاق به مارک خارجی و ارزش ۵۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا چهار نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند اظهار داشت : برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشداز شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالاو اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.