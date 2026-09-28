کشف یک دستگاه لیفتراک میلیاردی قاچاق در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه باقاچاق کالا و ارز، ماموران مبارزه با قاچاق کالا در حین گشت زنی و کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون جک مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو مذکور یک دستگاه لیفتراک خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه گفت: کارشناسان ارزش این محموله را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سرهنگ فارسی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل قاچاق از شهروندان خواست موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کرده و هرگونه انتقاد و پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.