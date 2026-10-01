به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می‌دهند افرادی که رژیم غذایی MIND را دنبال می‌کردند، رگ‌های خونی سالم‌تری در مغز خود داشتند که به اندازه بزرگتر مغز و عملکرد شناختی بهتر کمک می‌کند.

«پوجا آگاروال»، محقق ارشد و استادیار پزشکی داخلی در دانشگاه راش در شیکاگو گفت: «یکی از قابل توجه‌ترین یافته‌ها این بود که این رابطه حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند فعالیت بدنی، شاخص توده بدنی، نژاد و بیماری عروقی همچنان معنادار باقی ماند.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «این یافته نشان می‌دهد که رژیم غذایی ممکن است نقش مستقلی در حمایت از سلامت مغز داشته باشد.»

برای مطالعه جدید، محققان از بیش از ۷۰۰ سالمند بدون زوال عقل خواستند تا پرسشنامه رژیم غذایی را پر کنند، تحت مجموعه‌ای از آزمایش‌های شناختی قرار گیرند و اسکن مغزی MRI انجام دهند.

رژیم غذایی MIND (رویکردهای غذایی مدیترانه‌ای برای توقف مداخله فشار خون بالا برای بیماری‌های عصبی) ترکیبی از دو رژیم غذایی سالم شناخته شده دیگر، رژیم‌های مدیترانه‌ای و DASH است.

محققان گفتند رژیم غذایی MIND بر غذاهایی تمرکز دارد که از سلامت مغز و قلب محافظت می‌کنند. این رژیم بر موارد زیر تأکید دارد:

- خوردن سبزیجات برگ‌دار بیشتر

- افزایش مصرف انواع توت

- انتخاب غلات کامل، آجیل، روغن زیتون، لوبیا و حبوبات

- محدود کردن غذاهای سرخ‌شده

- کاهش مصرف کره

- کاهش مصرف شیرینی، شکلات و گوشت قرمز فرآوری‌شده

نتایج نشان داد: افرادی که الگوهای غذایی آنها شباهت زیادی به رژیم غذایی MIND داشت، نمرات بهتری در آزمون‌های شناختی و مغز سالم‌تری داشتند.

آگاروال گفت: «ما دریافتیم افرادی که رژیم غذایی MIND را دقیق‌تر دنبال می‌کردند، سطح پایین‌تری از بیماری عروق کوچک مغزی و ساختار مغزی سالم‌تری داشتند. به نظر می‌رسد این عوامل به توضیح این موضوع کمک می‌کنند که چرا کیفیت بهتر رژیم غذایی با عملکرد شناختی بهتر مرتبط است.»

اسکن‌های MRI نشان داد افرادی که رژیم غذایی MIND را رعایت می‌کردند، سفت شدن و تنگ شدن رگ‌های خونی کوچک در مغزشان کمتر بود. آنها همچنین مغز بزرگتری داشتند و علائم کمتری از زخم‌های ماده سفید که با زوال عقل مرتبط هستند، در آنها دیده می‌شد.

آگاروال گفت: «این مطالعه به نشان دادن مکانیسم احتمالی تأثیر رژیم غذایی بر مغز کمک می‌کند. این یافته نشان می‌دهد رژیم غذایی نه تنها بر سلامت کلی، بلکه بر ساختار و سلامت عروق مغز نیز تأثیر می‌گذارد.»

محققان گفتند که افراد می‌توانند حتی با پیروی تدریجی از بخش‌هایی از رژیم غذایی MIND، به سلامت مغز خود کمک کنند.

آگاروال گفت: «لزوما نیازی نیست که افراد یک شبه تغییرات چشمگیری ایجاد کنند. افزایش مصرف غذاهای توصیه شده در رژیم غذایی MIND، مانند سبزیجات برگ‌دار و انواع توت‌ها، در حالی که کاهش مصرف غذاهایی مانند مواد سرخ‌شده، کره و شیرینی‌جات، ممکن است به سلامت بهتر مغز در درازمدت کمک کند.»