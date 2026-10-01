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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

واژگونی خودرو برلیانس در محور الشتر-خرم‌آباد ۲ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی خودرو برلیانس در محور الشتر-خرم‌آباد ۲ مصدوم برجا گذاشت

الشتر- واژگونی یک دستگاه خودرو برلیانس در کیلومتر ۱۰ محور الشتر-خرم‌آباد، دو مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی یک دستگاه خودرو برلیانس در کیلومتر ۱۰ محور الشتر-خرم‌آباد، دو مصدوم برجا گذاشت که توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر رهاسازی و برای انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس پیش‌بیمارستانی شدند.

اعزام تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه

این حادثه ساعت ۹:۳۳ امروز پنج شنبه در کیلومتر ۱۰ محور الشتر-خرم‌آباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های امدادی پایگاه سه‌راهی به محل واژگونی خودرو اعزام شدند.

رهاسازی ۲ مصدوم از خودرو

بر اساس این گزارش، این حادثه دو حادثه‌دیده داشت که پس از حضور نیروهای امدادی و تثبیت صحنه، هر دو مصدوم از خودرو رهاسازی شدند.

مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه امدادی برای انتقال به مراکز درمانی، به عوامل اورژانس پیش‌بیمارستانی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6964923

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