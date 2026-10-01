به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی یک دستگاه خودرو برلیانس در کیلومتر ۱۰ محور الشتر-خرم‌آباد، دو مصدوم برجا گذاشت که توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر رهاسازی و برای انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس پیش‌بیمارستانی شدند.

اعزام تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه

این حادثه ساعت ۹:۳۳ امروز پنج شنبه در کیلومتر ۱۰ محور الشتر-خرم‌آباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های امدادی پایگاه سه‌راهی به محل واژگونی خودرو اعزام شدند.

رهاسازی ۲ مصدوم از خودرو

بر اساس این گزارش، این حادثه دو حادثه‌دیده داشت که پس از حضور نیروهای امدادی و تثبیت صحنه، هر دو مصدوم از خودرو رهاسازی شدند.

مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه امدادی برای انتقال به مراکز درمانی، به عوامل اورژانس پیش‌بیمارستانی تحویل داده شدند.