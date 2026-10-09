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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

مدرسی: امنیت و مقابله با جنگ نرم نیازمند هوشیاری است

مدرسی: امنیت و مقابله با جنگ نرم نیازمند هوشیاری است

یزد- امام جمعه بخش مرکزی یزد با تأکید بر اهمیت امنیت و تقوا، مقابله با شبهه‌افکنی دشمن و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی جنگ نرم را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: توجه به نعمت‌های الهی از زمینه‌های رسیدن به تقواست و امنیت و دفع شر دشمنان از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت توکل افزود: در کنار توجه به ابعاد مادی جنگ، نباید از ابعاد اعتقادی و معنوی آن غافل شد و باید به نقش توکل در مواجهه با دشمنان توجه داشت.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه با تأکید بر ضرورت دوری از شک و شبهه گفت: یکی از اقدامات دشمن، ایجاد تردید در میان مردم و دور کردن آنان از واقعیت‌هاست؛ ازاین‌رو فعالان عرصه جنگ نرم باید به شبهات توجه کنند و برای پاسخ‌گویی مستدل به آن‌ها تلاش داشته باشند.

مدرسی در ادامه، ادعای تبدیل‌شدن ایران به مستعمره کشورهای شرقی را رد کرد و گفت: استعمار به معنای قرارگرفتن منابع و تصمیم‌گیری‌های یک کشور در اختیار کشور دیگر است و مراودات اقتصادی و سیاسی به‌تنهایی به معنای استعمار نیست.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر جنگ رمضان، درباره آنچه شکست آمریکا در این جنگ توصیف کرد، سخن گفت و بر ضرورت توجه به تحولات منطقه‌ای تأکید کرد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کشف حجاب، این مسئله را دارای ابعاد فردی و سیاسی دانست و بر ضرورت توجه مسئولان به این موضوع تأکید کرد.

کد مطلب 6972478

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