به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محیالدینی صبح سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری یزد برای حمایت از عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کمک به کاهش قیمت میوه، سه نقطه را برای راهاندازی مراکز عرضه در نظر گرفته است.
وی افزود: یکی از این مراکز در بلوار مدرس قرار دارد و حداکثر تا یک ماه آینده راهاندازی میشود و دو مرکز دیگر نیز در محدوده تقاطع پاسداران-جهاد و بلوار صابر یزدی در دست آمادهسازی است که تا دو هفته آینده فعال میشوند.
شهردار یزد با بیان اینکه قیمتگذاری در اختیار شهرداری نیست، گفت: مدیریت شهری با تأمین فضا و زیرساختهای لازم تلاش میکند مسیر عرضه مستقیم کوتاهتر و زمینه عرضه میوه با قیمت مناسبتر برای مردم فراهم شود.
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