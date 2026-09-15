به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری یزد برای حمایت از عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کمک به کاهش قیمت میوه، سه نقطه را برای راه‌اندازی مراکز عرضه در نظر گرفته است.

وی افزود: یکی از این مراکز در بلوار مدرس قرار دارد و حداکثر تا یک ماه آینده راه‌اندازی می‌شود و دو مرکز دیگر نیز در محدوده تقاطع پاسداران-جهاد و بلوار صابر یزدی در دست آماده‌سازی است که تا دو هفته آینده فعال می‌شوند.

شهردار یزد با بیان اینکه قیمت‌گذاری در اختیار شهرداری نیست، گفت: مدیریت شهری با تأمین فضا و زیرساخت‌های لازم تلاش می‌کند مسیر عرضه مستقیم کوتاه‌تر و زمینه عرضه میوه با قیمت مناسب‌تر برای مردم فراهم شود.