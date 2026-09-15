  1. استانها
  2. یزد
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

مرکز عرضه مستقیم میوه در یزد راه‌اندازی می‌شود

مرکز عرضه مستقیم میوه در یزد راه‌اندازی می‌شود

یزد- شهردار یزد از راه‌اندازی سه مرکز عرضه مستقیم میوه در شهر یزد با هدف کمک به تعدیل قیمت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری یزد برای حمایت از عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کمک به کاهش قیمت میوه، سه نقطه را برای راه‌اندازی مراکز عرضه در نظر گرفته است.

وی افزود: یکی از این مراکز در بلوار مدرس قرار دارد و حداکثر تا یک ماه آینده راه‌اندازی می‌شود و دو مرکز دیگر نیز در محدوده تقاطع پاسداران-جهاد و بلوار صابر یزدی در دست آماده‌سازی است که تا دو هفته آینده فعال می‌شوند.

شهردار یزد با بیان اینکه قیمت‌گذاری در اختیار شهرداری نیست، گفت: مدیریت شهری با تأمین فضا و زیرساخت‌های لازم تلاش می‌کند مسیر عرضه مستقیم کوتاه‌تر و زمینه عرضه میوه با قیمت مناسب‌تر برای مردم فراهم شود.

کد مطلب 6947495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه