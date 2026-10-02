صعود ساینا کریمی به مرحله یک چهارم تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم دور نخست به دیدار «وای لام» از هنگ کنگ رفت و با کسب پیروزی در این دیدار در دو راند متوالی راهی دور بعد شد.



وی برای صعود به نیمه‌نهایی، با «اوکاموتو» ای ژاپن پیکار می کند.



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