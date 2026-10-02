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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صعود ساینا کریمی به مرحله یک چهارم تکواندو

صعود ساینا کریمی به مرحله یک چهارم تکواندو

اولین نماینده تیم ملی تکواندو بانوان با برتری در نخستین دیدار راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم دور نخست به دیدار «وای لام» از هنگ کنگ رفت و با کسب پیروزی در این دیدار در دو راند متوالی راهی دور بعد شد.

وی برای صعود به نیمه‌نهایی، با «اوکاموتو» ای ژاپن پیکار می کند.

در مسابقات امروز امیرسینا بختیاری در رقابت های مجاری از دور رقابت ها کنار رفت

کد مطلب 6965039

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