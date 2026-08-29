کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق در عجب شیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر کربلایی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر وجود ماینر قاچاق و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یکی از محلات شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از محل مورد نظر تعداد ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق بهمراه یک دستگاه مودم، ۲ دستگاه وای فای و تعداد ۳۹ دستگاه فن کوچک ماینر غیرمجاز قاچاق کشف کردند.
سرهنگ کربلایی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاههای مکشوفه را ۹ میلیارد ریال اعلام کردهاند گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه های ماینر نیاز به مصرف برق زیادی دارد و فعالیت غیرمجاز ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعث اخلال در شبکه برق رسانی می شود لذا از مردم تقاضا می شود برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور خصوصآ پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی در صورت اطلاع از اینگونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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