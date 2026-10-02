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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

رضایتمندی مردم سرمایه اصلی فراجا است

رضایتمندی مردم سرمایه اصلی فراجا است

ساری- رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران با صدور پیامی به مناسبت هفته فراجا، رضایتمندی مردم سرمایه اصلی فراجا برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاطمی با صدور پیامی به مناسبت هفته فراجا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرماندهان و کارکنان انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.

در متن پیام احمد فاطمی آمده است: هفته نیروی انتظامی، پاسداشت ایثار و ازخودگذشتگی جان‌برکفان تلاشگر فراجا است که امنیت و آرامش را برای آحاد مردم به ارمغان آورده‌اند. این هفته، فرصت گران‌بهایی برای قدرشناسی از سبزپوشانی است که با بصیرت، شجاعت و وفاداری در سنگر دفاع از نظم و قانون ایستاده و جان خویش را سپر امنیت مردم کرده‌اند.

بی‌گمان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مظهر اقتدار قانون، رحمت و خدمت بی‌منت به مردم است. دلاورمردان فراجا با رشادت و نثار جان، پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی و تأمین امنیت پایدار را به نمایش گذاشته‌اند و در این مسیر، رضایتمندی مردم را سرمایه اصلی خویش قلمداد می‌کنند.

اینجانب به نمایندگی از اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران در خانه ملت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انتظامی و قدردانی از ایثارگران و خانواده‌های صبور فراجا، از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی استان مازندران در عرصه تأمین امنیت، آرامش و رضایتمندی مردم شریف دیار علویان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی تمامی مجاهدان عرصه امنیت عمومی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و اجرای فرامین مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم.

کد مطلب 6965132

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