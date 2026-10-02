رضایتمندی مردم سرمایه اصلی فراجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاطمی با صدور پیامی به مناسبت هفته فراجا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرماندهان و کارکنان انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.

در متن پیام احمد فاطمی آمده است: هفته نیروی انتظامی، پاسداشت ایثار و ازخودگذشتگی جان‌برکفان تلاشگر فراجا است که امنیت و آرامش را برای آحاد مردم به ارمغان آورده‌اند. این هفته، فرصت گران‌بهایی برای قدرشناسی از سبزپوشانی است که با بصیرت، شجاعت و وفاداری در سنگر دفاع از نظم و قانون ایستاده و جان خویش را سپر امنیت مردم کرده‌اند.

بی‌گمان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مظهر اقتدار قانون، رحمت و خدمت بی‌منت به مردم است. دلاورمردان فراجا با رشادت و نثار جان، پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی و تأمین امنیت پایدار را به نمایش گذاشته‌اند و در این مسیر، رضایتمندی مردم را سرمایه اصلی خویش قلمداد می‌کنند.

اینجانب به نمایندگی از اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران در خانه ملت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انتظامی و قدردانی از ایثارگران و خانواده‌های صبور فراجا، از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی استان مازندران در عرصه تأمین امنیت، آرامش و رضایتمندی مردم شریف دیار علویان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی تمامی مجاهدان عرصه امنیت عمومی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و اجرای فرامین مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم.