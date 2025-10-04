سردار شرفی: پلیس در متن زندگی مردم حضور مؤثر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی،جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با حضور در یک برنامه تلویزیونی با گرامیداشت هفته انتظامی و تبریک این مناسبت به همکاران و کارکنان خدوم انتظامی کشور اظهار داشت: هفته گرامیداشت انتظامی فرصتی است برای قدردانی از تلاش کارکنان، تجلیل از شهدای والامقام و تبیین خدمات گسترده پلیس در تأمین امنیت و آرامش مردم یاد و خاطره ۱۳ هزار شهید مدافع امنیت را گرامی می‌داریم که جان خود را در مسیر حفظ امنیت و ارتقای آرامش روانی جامعه فدا کردند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته انتظامی گفت: هفته‌ گرامیداشت انتظامی از روز گذشته با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه‌ی امن آغاز و نخستین روز این هفته با حضور کارکنان انتظامی در نمازهای جمعه سراسر کشور و سخنرانی فرماندهان انتظامی در سطوح مختلف برگزار شد. امروز دومین روز این هفته با عنوان «پلیس و ولایت‌مداری؛ جامعه‌ امن» ادامه دارد و این برنامه‌ها تا هفدهم مهرماه با شعار محوری «پلیس مقتدر، سرباز فداکار و ایثارگر» تداوم خواهد یافت.

سردار شرفی افزود: هدف اصلی این هفته، ارائه‌ی عملکرد پلیس به مردم و ایجاد امید، همبستگی و احساس تعلق در جامعه است. نخستین انتظار مردم از پلیس، تأمین امنیت و سپس ارائه‌ خدمات پلیسی در حوزه‌های مختلف است تا آرامش و امنیت در جامعه برقرار باشد.

وی با اشاره به آمار تماس‌های مردمی با پلیس اظهار داشت: یکی از جلوه‌های مشارکت مردم با پلیس، سامانه‌ ۱۱۰ است. در هفت‌ماهه‌ اخیر بیش از ۳۲ میلیون تماس مردمی با این سامانه برقرار شده که نشان‌دهنده‌ی دو موضوع مهم است: نخست اینکه امنیت اولویت اصلی مردم است و دوم اعتماد مردم به پلیس. در هر دقیقه حدود ۱۲۰ تماس با سامانه‌ ۱۱۰ ثبت می‌شود که از این میان، ۱۷ میلیون تماس منجر به عملیات پلیسی و ۱۳ میلیون مورد به ارائه‌ راهنمایی و اطلاعات منتهی شده است. این آمار نشان می‌دهد پلیس در متن زندگی مردم حضور مؤثر دارد.

این مقام ارشد انتظامی از برگزاری نشست‌های تعاملی گسترده در طول هفته فراجا خبر داد و افزود: در هفته‌ی گرامیداشت نیروی انتظامی، نشست‌ها و برنامه‌های متعددی برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه پیش‌بینی شده است؛ از جمله با نخبگان، سازمان‌های دانش‌بنیان، فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اصناف به‌ویژه در حوزه‌ی امنیت اقتصادی. همچنین با مرزنشینان عزیز کشور که نگهبانان اصلی مرزها هستند، نشست‌های ویژه‌ای خواهیم داشت. هدف از این تعاملات، دریافت نظرات مردم، بهبود عملکرد و ارتقای امنیت در جامعه است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تأمین امنیت افزود: پلیس در حوزه‌های مختلف به موفقیت‌های مهمی دست یافته است؛ از جمله در هفت ماه گذشته ۲۸۱ تن انواع مواد مخدر کشف شده و ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه‌ی فرآورده‌های نفتی نیز ۳۰۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی کاهش ۴۲ درصدی آمار سرقت در کشور را نتیجه تشکیل «قرارگاه مقابله با سرقت» به دستور فرمانده کل انتظامی کشور دانست و گفت: با تدابیر سردار رادان و استفاده از توان علمی، فنی و تخصصی، قرارگاه مقابله با سرقت تشکیل شد و خوشبختانه روند وقوع سرقت‌ها در کشور به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

سردار شرفی در ادامه به فعالیت‌های پلیس فتا اشاره کرد و گفت: در فضای مجازی نیز همکاران ما با تسلط و آمادگی کامل، امنیت کاربران را تضمین می‌کنند و هرگونه تخلف یا کلاهبرداری در این فضا به سرعت پیگیری می‌شود.

دبیر ستاد برگزاری هفته فراجا آموزش های عمومی را یکی دیگر از برنامه های فراجا معرفی و افزود: یکی از اهداف مهم ما ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم است؛ چرا که بسیاری از مشکلات ناشی از ناآگاهی است و پلیس با آموزش‌های عمومی در زمینه‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها داشته باشد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین درباره توجه به وضعیت معیشتی کارکنان انتظامی گفت: در کنار اقدامات بیرونی، به وضعیت داخلی فراجا و کارکنان نیز توجه ویژه شده است. از جمله بهبود معیشت و تأمین مسکن کارکنان با ساخت ۱۰۰ هزار واحد منزل سازمانی در دستور کار فرماندهی قرار گرفته است. همچنین برای خانواده‌های شهدا و کارکنان متوفی تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده و منازل ملکی برای آنان تهیه می‌شود. حتی سربازان متأهل نیز در صورت بروز حادثه، تحت حمایت قرار می‌گیرند تا خانواده‌هایشان از این بابت دغدغه‌ای نداشته باشند.

سردار شرفی در پایان با اشاره به برنامه‌های مردمی هفته فراجا گفت: در طول این هفته ارتباط مستقیم مردم با پلیس نیز تسهیل شده است. روزی به‌طور ویژه به سامانه‌ ۱۹۷ اختصاص یافته تا مردم با پلیس دیدار و گفت‌وگو داشته باشند و مشکلات خود را مطرح کنند. در روز سه‌شنبه این هفته، ملاقات عمومی مردم با مسئولان انتظامی در سراسر کشور برگزار می‌شود تا شهروندان بتوانند به‌صورت مستقیم مسائل و دغدغه‌های خود را با پلیس در میان بگذارند. البته این ملاقات‌ها محدود به هفته‌ی انتظامی نیست و به صورت مستمر در استان‌ها برگزار می‌شود.

وی ضمن تبریک مجدد هفته فراجا به همه کارکنان انتظامی افزود: پلیس تنها سازمانی است که در سراسر کشور و در مقابل دیدگان مردم حضور دارد. ما خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و برای ارتقای امنیت و آرامش جامعه، شبانه‌روز تلاش خواهیم کرد.