به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی ظهر چهارشنبه در دیدارهایی جداگانه با فرماندهان فراجا و مرزبانی استان، شهادت تعدادی از نیروهای نظامی در یکی از شهرستانهای مرزی را تسلیت گفت و از تلاشهای بیوقفه آنها در تأمین امنیت و آرامش منطقه قدردانی کرد.
استاندار کردستان گفت: شهادت نیروهای فداکار ما در مناطق مرزی نه تنها ضربهای به خانوادههای آنها است، بلکه همه مردم استان را در غم خود شریک میکند.
وی افزود: این حادثه تلخ را به خانوادههای شهدا و مجروحان تسلیت میگویم و برای مجروحان نیز شفای عاجل و علو درجات آرزو دارم.
لهونی همچنین با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی فرماندهان و کارکنان فراجا و مرزبانی در حفظ امنیت و آرامش استان، هفته فراجا را به مجموعه نیروی انتظامی و مرزبانی تبریک گفت و افزود: مردم کردستان همواره قدردان زحمات و فداکاریهای مجموعه فراجا در تأمین امنیت، ثبات و آرامش در این استان هستند.
استاندار کردستان در پایان تأکید کرد: امنیت استان مرهون تلاشهای بیوقفه نیروهای نظامی و انتظامی است و این تلاشها هیچگاه فراموش نخواهد شد.
نظر شما